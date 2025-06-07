В Балакове возбудили дело из-за проблем со строительством РЦОД

Следственный отдел по Балаково Саратовской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий при реконструкции сетей водоснабжения (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, в октябре 2022 года администрация Балаковского района заключила с муниципальным учреждением договоры на подключение Регионального центра обработки данных (РЦОД) к системам водоснабжения и водоотведения на сумму свыше 147,8 млн руб. В соответствии с техническими условиями необходимо было подключить центр к двум независимым источникам водоснабжения.

Муниципальное учреждение не выполнило реконструкцию водопровода и второе подключение. Неустановленные должностные лица администрации были осведомлены об этом, но подписали ложные акты о выполнении работ. Это привело к угрозе бесперебойной работы стратегического объекта.

Павел Фролов