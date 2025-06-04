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Исчезнувшая роща

В Пензе минлесхоз банкротит работающую на фронт лесопилку

Апелляционный суд не нашел нарушений при введении процедуры наблюдения ООО «Дон» по иску министерства лесного хозяйства Пензенской области из-за долга 40 млн руб. по договору аренды лесного участка, заключенного в 2021 году. Споры возникли из-за расхождений в объемах вырубки: обнаружив, что лес на сданной территории практически отсутствует, компания прекратила рубить лес и платить аренду, но добиться пересмотра условий договора не смогла. Владелец «Дона» утверждает, что действия чиновников ставят ставят под угрозу существование его бизнеса и возможность помогать вооруженным силам России необходимыми на фронте лесоматериалами.

С начала СВО лесопилка «Дона» поставила Вооруженным силам РФ более 5,5 тыс. кубометров древесины

С начала СВО лесопилка «Дона» поставила Вооруженным силам РФ более 5,5 тыс. кубометров древесины

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С начала СВО лесопилка «Дона» поставила Вооруженным силам РФ более 5,5 тыс. кубометров древесины

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение о введении процедуры наблюдения в пензенском ООО «Дон». Ранее соответствующее решение первая инстанция приняла по иску министерства лесного хозяйства Пензенской области из-за долга по договору аренды за участок с лесом, который был заключен в 2021 году.

Спорная земля была выставлена на аукцион в июне 2021 года. В августе среди 14 участников победителем стало ООО «Дон». Договор аренды участка площадью почти 13 га на территории Кададинского лесничества заключили на 30 лет, арендная плата должна была вноситься ежемесячно и составила почти 60 млн руб. в год.

В октябре 2021 года власти опубликовали разработанный подведомственным Рослесхозу Рослесинфоргом проект освоения лесов — из документа арендатор узнал, что леса на установленной территории нет. Согласно договору, компания должна была обрабатывать 23 тыс. кубометров древесины ежегодно в течение 30 лет, однако утвержденный документ предполагал вырубку лишь 38 кубометров в течение семи лет.

ООО «Дон» зарегистрировано в Пензе в 2021 году. Основной вид деятельности — торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом. Компанией владеет и руководит Алексей Антипов. По итогам 2021 года выручка «Дона» составила 21 млн руб., а убыток — 15 тыс. руб. 2024 год юрлицо закончило с нулевыми показателями. В  отношении компании открыто пять исполнительных производств, задолженность по ним оценивается в 55 млн руб. Каждое из них касается взыскания арендной платы за спорный земельный участок.

Представители компании обратились в суд с требованием пропорционально снизить размер арендной платы. В министерстве сообщили суду, что сокращение объемов древесины действительно произошло до 2021 года, а проект освоения лесов хоть и базировался на устаревших данных, но не может быть основанием для пересмотра условий. Арбитражный суд установил, что условия договора основаны на материалах лесоустройства 2003 года, которые использовались при проведении аукциона, но в иске отказал. Решение устояло вплоть до кассации.

С тех пор договор аренды стал предметом еще 12 споров: с мая 2022 года представители «Дона» перестали платить за аренду, поскольку выработали весь лес. Минлесхоз в суде требовал взыскать долг и неустойку, а ответчик объяснял, что считает договор недействительным, и подавал соответствующие встречные иски, которые отклонялись по разным основаниям.

В одном из споров чиновники даже требовали расторгнуть договор, однако не соблюли досудебный порядок урегулирования спора, отметил суд и отказал.

В свою очередь, и «Дон», и Минлесхоз стали соответчиками по двум искам от предпринимателей Юрия Бердникова и Евгения Разова, которые участвовали в аукционе от 2021 года и потребовали признать его результаты незаконными. Господин Бердников от иска отказался, а спор по иску господина Разова продолжает изучать АС Пензенской области.

При этом к спору по иску Евгения Разова пробовал в качестве третьей стороны подключиться еще один предприниматель — Сергей Новиков, который представлял в суде интересы уже упомянутого Юрия Бердникова.

Господин Новиков присоединился в качестве третьего лица уже к самому первому суду Минлесхоза с «Доном» за взыскание арендной платы. Предприниматель заявил, что частично погасил долг «Дона» (350 тыс. руб.) перед министерством и потребовал в рамках процессуального правопреемства сделать взыскателем этой суммы. Суды первой и апелляционной инстанции отказали, однако кассация сочла законным действия господина Новикова, установив за ним право требовать соответствующую сумму с «Дона» в рамках отдельного спора. Выкупленная сумма оказалась равна минимальной для подачи заявления о банкротстве, чем предприниматель затем и воспользовался.

Сергей Новиков зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в селе Грабово Пензенской области в 2017 году. Основной вид деятельности — юриспруденция. Руководит и владеет ООО «Карьер Инвест» (разработка гравийных и песчаных карьеров), а также ООО «Феррум» (оптовая торговля подъемно-транспортным оборудованием). Согласно финансовой отчетности, у обеих компаний нулевой оборот.

Заявление о признании «Дона» банкротом из-за подтвержденного решениями судов долга 40 млн руб. Минлесхоз подал иск в июле 2024 года, а уже в августе в дело в качестве третьего лица вступил Сергей Новиков, который подал отдельное заявление о несостоятельности ответчика из-за выкупленного долга 350 тыс. руб. и даже согласился финансировать необходимые процедуры. Суды первой и апелляционной инстанций указали, что сумма требований недостаточна для принятия заявления, и рекомендовали господину Новикову включаться в реестр кредиторов.

Несмотря на возражения «Дона», суд утвердил временным управляющим Наталью Павленкову. Ответчик настаивал, что госпожа Павленкова связана с Сергеем Новиковым, что создает конфликт интересов.

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Так, господин Новиков представлял не только интересы упомянутого Юрия Бердникова, но и бизнесмена Олега Фомин, который некогда был конкурсным кредитором ООО «Корпорация “Дилижанс”» и руководителем СРО АУ «Лига». Так, Сергей Новиков выступал гендиректором и владельцем ООО «Астра», ООО «Карьер Инвест» и ООО «Эко Строй», которые зарегистрированы в Пензе на Володарского, 9, там же, где расположена СРО АУ «Лига».

Статус господина Новикова, процессуального правопреемника министерства лесного хозяйства, и его связи с представителями СРО АУ «Лига» указывают на возможную заинтересованность в банкротстве компании, настаивало ООО «Дон». Вслед за Сергеем Новиковым и Натальей Павленковой суд счел приведенные доказательства связи недостаточными и ввел процедуру наблюдения с 3 февраля 2025 года, «Дон» не смог обжаловать решение в апелляции. Следующее заседание по банкротству назначено на 4 августа 2025 года.

Связаться с господином Новиковым «Ъ» не удалось.

«В рамках проекта „Всё для Победы!“ я отправлял военнослужащим автомобили, печи, инструменты, провизию, а также более 5,5 тыс. м3 круглого леса, который там жизненно необходим», — рассказал «Ъ — Средняя Волга» владелец ООО «Дон» Алексей Антипов. Предприниматель рассказал, что даже получил от Министерства обороны соответствующую награду за помощь фронту. «Минлесхоз продолжает взыскивать арендную плату за лес, которого нет. У меня пока сохраняется желание работать и помогать стране. Печально, что это не интересует ни суды, ни Минлесхоз, который меня фактически обманул, ни коллег по цеху, которые хотят меня разорить»,— заключил господин Антипов.

Никита Маркелов

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