Экс-главе Энгельсского района Дмитрию Тепину предъявили очередное обвинение

Следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области предъявил бывшему главе Энгельсского района Дмитрию Тепину обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, с 2019 по 2020 годы Дмитрий Тепин организовал 16 аукционов на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» с заведомо ограниченными критериями. Он действовал в интересах заранее определенной дорожно-строительной компании, и указанные действия позволили создать преимущество для этой фирмы.

В итоге муниципалитет заключил контракты на сумму более 599 млн руб. Ремонтом дорог фактически занималась данная компания. В дальнейшем контракты были расторгнуты в виду ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком.

Впоследствии администрация района повторно провела аукционы на конкурентной основе. Работы выполняли несколько организаций. Следствие указало, что действия Дмитрия Тепина привели к недобросовестному исполнению дорожных работ и ограничили возможности добросовестных подрядчиков.

Напомним, ранее Кировский районный суд Саратова признал бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрия Тепина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) при предоставлении в регионе жилья детям-сиротам. Приговор вынесен в мае минувшего года. По решению суда саратовский министр получил пять лет колонии общего режима, ему запретили занимать определенные должности в течение двух лет. Отмечалось, что его действия привели к срыву госпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

5 августа прошлого года Саратовский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Дмитрию Тепину и оставил его почти без изменений. В конце мая текущего года Первый кассационный суд отменил решение Саратовского областного суда.

Павел Фролов