В Астрахани одобрили кандидатуру на должность бизнес-омбудсмена

В Астраханской области одобрили кандидатуру на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Предприниматели предложили на указанную должность преподавателя Астраханского филиала РАНХиГС, общественного представителя Агентства стратегических инициатив в области Александра Соловьева. Участники заседания регионального Совета по предпринимательству, председателем которого стал губернатор Игорь Бабушкин, единогласно поддержали этого кандидата.

На следующем этапе предложение о назначении направят на рассмотрение в облдуму. Господин Бабушкин подчеркнул: развитие института уполномоченного по защите прав предпринимателей будет в значительной степени способствовать налаживанию эффективного механизма взаимодействия бизнеса и власти.

Павел Фролов