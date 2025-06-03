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Должность прокурора Неверкинского района занял Алексей Зубарев

На должность прокурора Неверкинского района Пензенской области назначен старший советник юстиции Алексей Зубарев. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Приказ о назначении Генпрокурор РФ Игорь Краснов подписал 2 июня текущего года. С января минувшего года Алексей Зубарев работал начальником отдела программно-технологического обеспечения управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры области.

В свое время новый прокурор Неверкинского района окончил ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» по специальности «юриспруденция». С октября 2003 года по январь 2011 года он проходил службу в прокуратуре Пензенской области, далее перешел на службу в органы СК РФ. Осенью 2016 года Алексей Зубарев вернулся на службу в органы прокуратуры и занял должность старшего помощника прокурора Кузнецка, в дальнейшем — зампрокурора Кузнецка.

Павел Фролов

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