Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки Ан-2 в Саратовской области

Южная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при выполнении авиационно-химических работ днем сегодня, 5 июня, близ села Новорепное Ершовского района Саратовской области. На место происшествия прибыл и.о. Ершовского транспортного прокурора. По итогам проверки исполнения законодательства о безопасности полетов надзорное ведомство решит вопрос о принятии мер реагирования.

По информации пресс-службы силового ведомства, при жесткой посадке легкомоторный самолет получил механические повреждения, пилота доставили в медучреждение. Сейчас специалисты устанавливают ущерб. Следствие изучило место происшествия, выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов