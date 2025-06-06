Мощность Саратовской ГЭС достигла 1,48 тыс. МВт

Мощность Саратовской ГЭС увеличена до 1,48 тыс. МВт. Об этом сообщает пресс-служба регионального минпромэнерго.

К увеличению мощности объекта привела модернизация гидроагрегата № 11 с заменой оборудования. Рост установленной мощности составил 6 МВт.

В текущем году суммарный рост установленной мощности Саратовской ГЭС в три этапа составил 18 МВт. В настоящее время там полностью обновлен 21 гидроагрегат из 24. Это позволило увеличить мощность на 121 МВт. Оставшиеся гидротурбины должны заменить в 2027 году.

Павел Фролов