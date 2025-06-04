В Пензе увеличены суточные для муниципальных служащих в командировках

Депутаты Пензенской городской думы утвердили повышение суточных выплат для сотрудников органов местного самоуправления при служебных поездках. Теперь за пределами Пензенской области размер суточных составит 700 руб. в день, что на 200 руб. больше предыдущего норматива.

Наибольшее увеличение предусмотрено для поездок в Москву и Санкт-Петербург. Суточные выплаты для этих направлений повышены до 1000 руб. против прежних 700 руб. Данная мера призвана компенсировать более высокие затраты на проживание и питание в столичных городах.

Решение обновлено в соответствии с текущими экономическими реалиями и вступило в силу после публикации в официальном издании администрации города – муниципальной газете «Пенза». Новые нормативы распространяются на все служебные поездки, инициированные после утверждения документа.

Никита Маркелов