Астраханские СМИ будут вещать о работе губернатора за 1,5 млн до конца года

Центр информационной компетенции (ЦИК) Астраханской области с 23-го по 26 мая заключил три договора со СМИ на общую сумму около 1,5 млн руб. (каждый по 497,5 тыс. руб.). За эти деньги местные сетевые издания будут выпускать материалы о работе губернатора Игоря Бабушкина, деятельности областного правительства, исполнительных органов власти, а также о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона.

Несмотря на то, что заказчик проводил конкурентные закупки, на участие в каждой из них было подано по одной заявке. Названия победивших информагентств на площадках для проведения торгов не указаны.

К исполнителям у ЦИКа следующие требования: посещаемость сайта в сутки должна составлять от 6,5 тыс. до 10 тыс. человек, в день информресурс должен выпускать от 10 до 15 оригинальных материалов. О работе региональных властей каждому СМИ требуется подготовить и опубликовать не менее 75 новостных текстов. План необходимо выполнить до 12-15 декабря текущего года.

Нина Шевченко