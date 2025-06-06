На демонтаж декораций ко Дню Победы в Пензе потратят около 1 млн рублей

В Пензе демонтаж установленных ко Дню Победы декоративных конструкций обойдется в порядка 1 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

На вывоз звезд, арок и шрифтовых инсталляций с улиц, площадей и скверов потратят 710 тыс. руб. На демонтаж размещенных на опорах ЛЭП флаговых композиций пустят 225 тыс. руб.

Работы по демонтажу праздничных украшений необходимо выполнить до 1 июля. Заказчик работ — парк Белинского, являющийся получателем субсидий из городского бюджета.

Павел Фролов