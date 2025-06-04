Замглавы администрации Балаковского района привлекли к ответственности

Замглавы администрации Балаковского района Саратовской области по инициативе надзорного ведомства привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что один из граждан оставил письменное обращение 1 ноября 2024 года. При этом замглавы администрации Балаковского района по строительству и развитию ЖКХ не уложился в 30-дневный срок и дал ответ позже.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ. В итоге замглавы администрации района оштрафовали на 5 тыс. руб.

Павел Фролов