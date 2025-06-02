Строительство пензенского цирка планируется завершить в течение 2-3 лет

Цирк в Пензе должны достроить в течение 2-3 лет. Об этом ТАСС рассказал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.

По словам господина Белякова, сейчас строительство приостановлено, подвел подрядчик, возбуждено уголовное дело. Он отметил, что разбирательство в суде на заключительном этапе, победа позволит Росгосцирку в ближайшее время забрать здание у подрядной организации. Далее будут объявлены новые торги на работы. Как уточнил Сергей Беляков, на их продолжение есть свыше 800 млн руб.

«Нужно делать экспертизу и переводить все это в сегодняшние деньги, на тот момент этих денег хватало. Сегодня с учетом удорожания строительных материалов, скорее всего, не хватит»,— сказал гендиректор Росгосцирка.

При этом господин Беляков подчеркнул, что к этой работе подключится профессионал в лице ППК «Единый заказчик». Он заключил, что в текущем году в планах открытие Волгоградского цирка, в будущем году — Тверского и Воронежского, после чего — Екатеринбургского и Иркутского.

Напомним, здание пензенского цирка закрыли на реконструкцию в 2011 году, к концу 2012 года его полностью демонтировали. Изначально сдача объекта планировалась на 2014 год, однако проблемы с проектно-сметной документацией стали причиной неоднократных переносов сроков.

Павел Фролов