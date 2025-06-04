Саратовские спортивные клубы получат 117,9 млн грантов на развитие

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в ходе встречи с министром спорта региона Олегом Дубовенко обсудил поддержку спортивных клубов в предстоящем сезоне. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам господина Бусаргина, из областного бюджета клубам планируется дополнительно выделить 117,9 млн руб. на конкурсной основе в качестве грантов на развитие. На денежные средства смогут рассчитывать волейбольный клуб «Протон — Саратов», баскетбольный клуб «Автодор», хоккейный клуб «Кристалл», молодежная хоккейная команда «Кристалл». Также речь идет о гандбольном клубе «СГАУ — Саратов», футбольном клубе «Сокол — Саратов», клубе пляжного футбола «Саратов» и клубе по футзалу «Саратов — Волга».

Роман Бусаргин напомнил, что практически все профессиональные спортивные команды завершили сезон. Саратовские спортсмены по итогам финальных матчей продемонстрировали хорошие результаты. В настоящее время, как добавил губернатор, формируются новые составы.

Павел Фролов