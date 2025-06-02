В Пензе пассажиропоток аэропорта хотят увеличить до 750 тыс. человек

Пассажиропоток Пензенского аэропорта намерены увеличить до 750 тыс. человек. Соответствующий проект постановления появился на сайте Законодательного собрания региона.

Изменения хотят внести в стратегию социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года. Согласно документу, низкая пропускная способность аэровокзала — сдерживающий фактор и значительное ограничение развития воздушных перевозок в области.

Документ содержит информацию о планах реализации инвестпроекта по модернизации аэропортового комплекса, в рамках которого должен быть возведен новый пассажирский терминал площадью 10 тыс. кв. м с возможностью обслуживания от 400 пассажиров в час. К 2030 году пассажиропоток может увеличиться до 500 тыс. человек, а к 2035 году — до 750 тыс. человек.

Павел Фролов