В Саратове внесли изменения в законы о выборах

В Саратовской области меняется избирательное законодательство. Соответствующий законопроект депутаты Саратовской областной думы поддержали большинством голосов на очередном заседании.

Законопроект представил депутат Сергей Гладков («ЕР»), выступивший его автором. Он подчеркнул, что региональное законодательство необходимо привести в соответствии с федеральным.

Так, в пять региональных законов о выборах и референдумах вносится ряд изменений. В частности, при проведении выборов на пост губернатора, депутатов облдумы, органов местного самоуправления при проведении электронного голосования необходимо обеспечить возможность голосовать с использованием бюллетеней. Избирательная комиссия области устанавливает порядок электронного голосования.

«Специальный избирательный счет фонда референдума может быть открыт без личного присутствия, дистанционно, при этом предусмотрено, что особенности открытия, ведения и закрытия счетов в таком формате определяются в порядке, установленном избирательной комиссией области по согласованию с территориальным учреждением центрального банка Российской Федерации в Саратовской области»,— сообщил господин Гладков.

В областном законодательстве предлагается закрепить, что дополнительные выборы депутатов представительного органа муниципального образования, областной думы не назначаются и не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов, а также в год проведения указанных выборов.

«Наш регион готов к проведению дистанционного электронного голосования»,- считает господин Гладков.

Дмитрий Пьяных (ЛДПР) спросил: прописано ли, как можно контролировать процесс электронного голосования?

Сергей Гладков признал, что нормы закона наблюдения за электронным голосованием не прописаны.

Депутат Денис Буланов (КПРФ) высказался, что официальные соцопросы подтверждают, что треть граждан не одобряют дистанционное электронное голосование, почти треть высказались, что оно сделает выборы менее прозрачными.

«Нельзя внедрять систему при таком отношении к ней общества,- резюмировал господин Буланов. — Электронное голосование разрушает институт контроля над выборами. При традиционном голосовании есть хотя бы теоретическая возможность пересчитать бюллетени. При электронном мы получаем циферки на экранах без возможности какой-либо проверки».

Также он указал на нарушение независимости и тайны голосования: нет никаких гарантий, что голосующего не будет контролировать другой человек.

Пять депутатов высказались против нового законопроекта, 27 высказались «за».

Татьяна Смирнова