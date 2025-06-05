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Как поссорились Дональд Трамп и Илон Маск. Хроника конфликта
Трамп назвал Маска сумасшедшим, а Маск потребовал импичмента Трампа
В США противостояние между президентом Дональдом Трампом и бывшим главой DOGE миллиардером Илоном Маском вылилось в большую заочную перепалку. Илон Маск в соцсети X заявил, что его бывший начальник фигурирует в файлах финансиста Джеффри Эпштейна, а Дональд Трамп в соцсети Truth Social предложил оставить проекты миллиардера без госфинансирования. «Ъ» собрал хронику конфликта.
Дональд Трамп и Илон Маск
Фото: File Photo / Reuters
- 29 мая Илон Маск официально объявил о завершении своей работы в качестве главы Департамента эффективности правительства.
- 30 мая Илон Маск на совместной пресс-конференции в Овальном кабинете получил из рук Дональда Трампа «золотой ключ» от Белого дома. Трамп выразил признательность миллиардеру за работу в своем правительстве.
- 3 июня Илон Маск раскритиковал ключевой налогово-бюджетный законопроект Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством». Миллиардер утверждает, что содержащиеся в документе предложения увеличивают нагрузку на бюджет и нивелируют достижения Департамента эффективности правительства (DOGE), который он возглавлял.
- 5 июня Дональд Трамп сказал журналистам, что «очень разочарован» в Маске, с которым раньше его связывали хорошие отношения.
- Илон Маск не остался в долгу и написал в соцсети X, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы.
Предприниматель потратил свыше $250 млн на предвыборную кампанию республиканца. Бизнесмен также участвовал в телефонных разговорах Трампа с зарубежными лидерами и, по данным СМИ, влиял на формирование новой администрации.
- Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал Маска сумасшедшим. Он также предложил прекратить государственные субсидии и контракты с ним, чтобы сэкономить бюджет.
- Илон Маск «сбросил самую большую бомбу» на бывшего начальника. Он написал в X, что Трамп фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, поэтому они так и не были опубликованы. Последний был обвинен в сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции.
- Дональд Трамп ответил в Truth Social, что Маск должен был выступить против него много месяцев назад. Он снова подчеркнул преимущества своего налогово-бюджетного законопроекта и отметил, что исправляет «беспорядок, который не создавал».
- Илон Маск заявил, что в свете заявлений об аннулировании с ним госконтрактов он начинает немедленный вывод своих космических кораблей Dragon из эксплуатации.
- Также Илон Маск репостнул твит, в котором один из пользователей X пишет, что в скандале «Трамп против Маска» ставит на Маска. Также там говорится, что Трампу нужно объявить импичмент, а (вице-президент США.— «Ъ») Джей Ди Вэнс должен заменить его. «Да!» — поддержал Маск сообщение.
- Илон Маск написал в X, что тарифы Трампа вызовут рецессию уже во второй половине этого года.
- В конфликт вмешался экс-советник Трампа Стив Бэннон. Он призвал выдворить Маска из страны, т.к. тот может быть нелегальным иммигрантом, и инициировать против него несколько расследований.
- После перепалки Трампа и Маска акции принадлежащей миллиардеру Tesla упали на 15%.