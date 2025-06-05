Как поссорились Дональд Трамп и Илон Маск. Хроника конфликта

В США противостояние между президентом Дональдом Трампом и бывшим главой DOGE миллиардером Илоном Маском вылилось в большую заочную перепалку. Илон Маск в соцсети X заявил, что его бывший начальник фигурирует в файлах финансиста Джеффри Эпштейна, а Дональд Трамп в соцсети Truth Social предложил оставить проекты миллиардера без госфинансирования. «Ъ» собрал хронику конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Илон Маск

Фото: File Photo / Reuters Дональд Трамп и Илон Маск

Фото: File Photo / Reuters

29 мая Илон Маск официально объявил о завершении своей работы в качестве главы Департамента эффективности правительства.

Илон Маск в качестве главы Департамента эффективности правительства. 30 мая Илон Маск на совместной пресс-конференции в Овальном кабинете получил из рук Дональда Трампа «золотой ключ» от Белого дома . Трамп выразил признательность миллиардеру за работу в своем правительстве.

Илон Маск на совместной пресс-конференции в Овальном кабинете . Трамп выразил признательность миллиардеру за работу в своем правительстве. 3 июня Илон Маск раскритиковал к лючевой налогово-бюджетный законопроект Трампа , назвав его «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством». Миллиардер утверждает, что содержащиеся в документе предложения увеличивают нагрузку на бюджет и нивелируют достижения Департамента эффективности правительства (DOGE), который он возглавлял.

Илон Маск к , назвав его «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством». Миллиардер утверждает, что содержащиеся в документе предложения увеличивают нагрузку на бюджет и нивелируют достижения Департамента эффективности правительства (DOGE), который он возглавлял. 5 июня Дональд Трамп сказал журналистам, что «очень разочарован» в Маске , с которым раньше его связывали хорошие отношения.

Дональд Трамп журналистам, , с которым раньше его связывали хорошие отношения. Илон Маск не остался в долгу и написал в соцсети X, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы.

Предприниматель потратил свыше $250 млн на предвыборную кампанию республиканца. Бизнесмен также участвовал в телефонных разговорах Трампа с зарубежными лидерами и, по данным СМИ, влиял на формирование новой администрации.