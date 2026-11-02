Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией
Президент России Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией. Указ опубликован на сайте правовой информации.
Президент подписал положение об исполнении договора между Россией и Белоруссии о развитии военно-технического сотрудничества. Договор был подписан в декабре 2009 года. Он определяет взаимодействие двух стран в области разработки, производства, модернизации и поставок продукции военного назначения. В положении описан процесс формирования перечня продукции военного назначения для вывоза из России и ввоза в Белоруссию и наоборот, а также порядок выдачи разрешений.
Отмечается, что поставки военное продукции необходимо согласовывать с Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). В документе уточняется, какую информацию должны содержать контракты на поставки между двумя странами, сроки рассмотрения заявок, согласований с другими ведомствами и подписания контрактов.