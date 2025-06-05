Дональд Трамп заявил, что разочаровался в Илоне Маске

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован предпринимателем Илоном Маском после его критики в сторону проекта бюджета США.

«У нас с Илоном были хорошие отношения. Я не знаю, повторится ли это»,— сказал глава государства во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). Господин Трамп добавил, что предпочел бы критику в свою сторону, чем нападки на проект бюджета. Американский президент назвал документ прекрасным.

Сегодня Илон Маск заявил, что без его поддержки Дональд Трамп не победил бы на выборах президента.

4 июня бизнесмен призвал полностью переделать проект бюджета США, назвав его «отвратительной мерзостью». На тот момент Дональд Трамп уже подписал документ. Конфликт между господами Трампом и Маском обострился после отказа президента США от выдвижения Джареда Айзекмана руководителем NASA. Миллиардер, являющийся союзником господина Айзекмана, активно лоббировал его кандидатуру. В конце мая господин Маск покинул администрацию США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илон Маск выступил против "возмутительного свинства"».

Елизавета Шмакова