Маск заявил, что без него Трамп проиграл бы выборы

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что без его поддержки президент США Дональд Трамп не смог бы победить на выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск и Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Илон Маск и Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Без меня Трамп проиграл бы на выборах. Демократы взяли бы контроль над Палатой представителей»,— написал предприниматель в соцсети Х. Он также назвал недавние решения президента неблагодарностью.

4 июня бизнесмен раскритиковал проект бюджета США и призвал полностью его переделать. На тот момент Дональд Трамп уже подписал документ. Конфликт между господами Трампом и Маском обострился после отказа президента США от выдвижения Джареда Айзекмана руководителем NASA. Миллиардер, являющийся близким союзником господина Айзекмана, активно лоббировал его кандидатуру. В конце мая господин Маск покинул администрацию США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илон Маск выступил против "возмутительного свинства"».