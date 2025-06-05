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Маск заявил, что без него Трамп проиграл бы выборы

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что без его поддержки президент США Дональд Трамп не смог бы победить на выборах.

Илон Маск и Дональд Трамп

Илон Маск и Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Илон Маск и Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Без меня Трамп проиграл бы на выборах. Демократы взяли бы контроль над Палатой представителей»,— написал предприниматель в соцсети Х. Он также назвал недавние решения президента неблагодарностью.

4 июня бизнесмен раскритиковал проект бюджета США и призвал полностью его переделать. На тот момент Дональд Трамп уже подписал документ. Конфликт между господами Трампом и Маском обострился после отказа президента США от выдвижения Джареда Айзекмана руководителем NASA. Миллиардер, являющийся близким союзником господина Айзекмана, активно лоббировал его кандидатуру. В конце мая господин Маск покинул администрацию США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илон Маск выступил против "возмутительного свинства"».

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