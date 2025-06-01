Трамп сменил кандидата на должность главы NASA

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил отозвать кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы Национального управления Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Он добавил, что скоро назовет нового кандидата на должность.

«Я отзываю кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Вскоре я объявлю нового кандидата, который поставит Америку на первое место в космосе»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп выдвинул Джареда Айзекмана на пост главы NASA еще до вступления в должность президента, в декабре 2024 года. Тогда он называл миллиардера идеальным кандидатом на эту должность за счет «страсти к космосу, опыта астронавта, стремления расширять границы исследований и развивать новую космическую экономику».

Джаред Айзекман был спонсором и командиром миссии SpaceX Inspration4 в 2021 году — первого частного полета в космос с исключительно гражданским экипажем. В 2024 году миллиардер стал командиром экипажа космической миссии Polaris Dawn на корабле Crew Dragon.