AJ Bell: прибыль девяти крупнейших нефтегазовых компаний превысит $95 млрд
В третьем квартале девять крупнейших нефтегазовых корпораций в мире, среди которых Saudi Aramco, BP, Shell и Eni, могут заработать более $95 млрд. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на прогноз британской брокерской компании AJ Bell. Если прогноз оправдается, то это будет уже второй квартал подряд для этих компаний с такой прибылью. Во втором квартале они заработали в общей сложности $96 млрд.
Доходы нефтегазовых компаний растут из-за резкого скачка цен на топливо, вызванного войной на Ближнем Востоке. С начала года нефть марки Brent подорожала более чем на 80%. По прогнозам аналитиков, самую большую квартальную прибыль получит саудовская Saudi Aramco — около $30 млрд. Британская BP на прошлой неделе уже представила отчетность о рекордной с 2008 года прибыли в $8,4 млрд.