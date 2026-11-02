AJ Bell: прибыль девяти крупнейших нефтегазовых компаний превысит $95 млрд

Доходы нефтегазовых компаний растут из-за резкого скачка цен на топливо, вызванного войной на Ближнем Востоке. С начала года нефть марки Brent подорожала более чем на 80%. По прогнозам аналитиков, самую большую квартальную прибыль получит саудовская Saudi Aramco — около $30 млрд. Британская BP на прошлой неделе уже представила отчетность о рекордной с 2008 года прибыли в $8,4 млрд.