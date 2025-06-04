Илон Маск выступил против «возмутительного свинства» администрации США

Едва Илон Маск покинул Белый дом, как сразу же вступил в открытое противостояние с Дональдом Трампом. Причиной стал ключевой для президента США законопроект по формированию бюджета. Миллиардер утверждает, что содержащиеся в документе предложения увеличивают нагрузку на бюджет и нивелируют достижения Департамента эффективности правительства (DOGE), который Маск и возглавлял до недавних пор. Впрочем, есть и другое объяснение: законодательная инициатива может нанести ущерб бизнесу Маска. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск в Овальном кабинете, 30 мая

Фото: Evan Vucci / AP Илон Маск в Овальном кабинете, 30 мая

Фото: Evan Vucci / AP

Илон Маск, который лишь несколько дней назад завершил работу в администрации Трампа, решился на открытый конфликт с ней. По замечанию издания The Hill, некогда ближайший соратник 47-го президента скинул на него «риторическую бомбу», высказавшись против принятия ключевого для Дональда Трампа законопроекта, получившего название «Большой красивый билль» («One Big Beautiful Bill»).

Самый богатый человек в мире не просто раскритиковал находящийся сейчас на рассмотрении в Сенате законопроект. Не сдерживая себя в выражениях, он назвал его «отвратительной мерзостью» и «возмутительным… свинством».

«One Big Beautiful Bill» продлевает налоговые льготы, введенные во время первого президентского срока Дональда Трампа, и увеличивает финансирование таких приоритетных отраслей, как оборона и охрана границ. Он также сокращает расходы на программы социальной защиты. В их числе Medicaid (медицинская помощь для малоимущих) и продовольственная помощь малообеспеченным домохозяйствам.

Главный аргумент «бюджетных ястребов» против инициативы: она не сокращает, а, напротив, увеличивает дефицит, раздувая и без того огромный внешний долг США. Бюджетный офис Конгресса — независимое агентство, созданное для предоставления законодателям объективной аналитики по финансовым и экономическим вопросам,— заявлял ранее, что законопроект добавит $3,8 трлн к долгу федерального правительства, который уже и так составляет рекордные $36,2 трлн.

Несмотря на противодействие некоторых республиканцев и всех демократов, документ все-таки был принят Палатой представителей. И резкие высказывания Илона Маска стали для республиканца Майка Джонсона, спикера нижней палаты, неожиданностью. Тот заверял журналистов во вторник, что разговаривал с бизнесменом до этого в течение 20 минут и разговор по поводу законопроекта якобы «был очень дружеским».

Но у Илона Маска другое мнение. Сразу после той беседы на республиканцев, которые поддержали документ, обрушился шквал критики.

«Позор тем, кто голосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно»,— не стал сдерживать эмоции миллиардер. По словам спикера Джонсона, это его поведение было «очень разочаровывающим» и «ужасно неправильным».

Сейчас законопроект находится в Сенате, и угрозы со стороны Маска уже направлены на законодателей верхней палаты Конгресса, где судьба документа и так висит на волоске. «В ноябре следующего года мы уволим всех политиков, которые предали американский народ»,— написал бизнесмен от лица американцев, имея в виду грядущие промежуточные выборы в Конгресс.

У республиканцев в Сенате сейчас 53 места из 100. При этом сенаторы Рэнд Пол, Рон Джонсон и Майк Ли открыто выразили обеспокоенность разрастанием, а не сокращением бюджета в случае принятия документа. Рэнд Пол, в частности, написал в соцсети X, что «согласен с Илоном». На это отреагировал сам Дональд Трамп, написавший в соцсети Truth Social: «Он (Рэнд Пол.— “Ъ”) любит голосовать против по всем вопросам. Он думает, что это хорошая политика, но это не так». В другом посте глава Белого дома назвал законодателя «лузером» с «безумными идеями».

Три упомянутых консерватора — не единственные, кто выступает против законопроекта Дональда Трампа. На другом конце идеологического спектра Республиканской партии находятся Сюзан Коллинз и Лиса Мурковски, которые обещают сопротивляться предлагаемым изменениям в Medicaid. Таким образом, пять сенаторов-республиканцев могут поставить крест на законопроекте, и бурная деятельность Илона Маска в связи с этим для Белого дома очень некстати.

Между тем близкие к администрации США источники Politico утверждают, что бывший госслужащий Маск руководствуется отнюдь не защитой бюджета.

Законопроект бьет по бизнес-интересам владельца компании Tesla. Он прекращает действие нескольких налоговых льгот, на которые крупнейший производитель электромобилей в Америке в настоящее время имеет право.

Кроме того, документ вводит ежегодный федеральный регистрационный сбор для владельцев электромобилей.

Сам Дональд Трамп напрямую не отреагировал на заявления своего некогда ближайшего сторонника. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-конференции во вторник попыталась отмахнуться от критики: «Президент уже знает, как Илон Маск относится к этому законопроекту. Это не меняет мнения президента».

Вмешательство Илона Маска в ключевое противостояние Дональда Трампа с однопартийцами поднимает два больших вопроса. Во-первых, достаточно ли у него влияния, чтобы законопроект провалился. Во-вторых, не предвосхищает ли происходящее готовность миллиардера пойти против воли президента в глобальном смысле, сколотив внутрипартийную оппозицию в рядах республиканцев.

Вероятно, освободившись от госдолжности, Илон Маск все больше станет выражать недовольство президентом. У самого Дональда Трампа выборов не предвидится, и бояться ему не стоит. Но для линии президента и его ближайших сторонников-республиканцев Маск становится опасным критиком — особенно в свете грядущих промежуточных выборов, где республиканцам придется как минимум отстаивать хрупкое большинство в нижней палате.

Екатерина Мур