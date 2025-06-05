Трамп недоволен и готов ввести санкции против РФ и Украины. Главное

Президент США Дональд Трамп принимает сегодня в Белом доме канцлера Германии Фридриха Мерца. Перед началом встречи он сказал журналистам, что недоволен развитием ситуации на Украине и думает об ужесточении санкций в отношении обеих конфликтующих сторон. Кроме того, президент США прокомментировал свои отношения с миллиардером Илоном Маском. Главные заявления Дональда Трампа — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Kent Nishimura / Reuters Президент России Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Об украинском конфликте

Недоволен эскалацией на Украине, но по-прежнему рассчитываю на успех в вопросах урегулирования конфликта.

Россия не играет в игры в теме урегулирования конфликта на Украине.

Да, я буду поддерживать Украину. Мы только что подписали крупную сделку по редкоземельным металлам.

Происходящее между Россией и Украиной напоминает драку между двумя детьми. Иногда лучше дать им поссориться на некоторое время, а затем разнять их.

О санкциях против России и Украины

Крайний срок введения санкций против России не выходит у меня из головы.

США могут ввести санкции и против России, и против Украины при отсутствии прогресса по переговорам. Мы будем очень жесткими.

Пока не изучал законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против России, решение приму сам и, «возможно, очень скоро».

Республиканцы в Конгрессе будут следовать моим указаниям по законопроекту о санкциях против России.

О воскресных атаках Украины

Путин дал понять, что у России нет иного выхода, как ответить на атаки Киева по аэродромам. Последствия для Украины вряд ли будут приятными. Я просил Путина не давать ответ. Но опять же, слшком много ненависти.

Понимаю позицию Путина в связи с недавними атаками Киева. По нему нанесли сильный удар.

О критике Илона Маска в свой адрес