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Трамп недоволен и готов ввести санкции против РФ и Украины. Главное
Президент США Дональд Трамп принимает сегодня в Белом доме канцлера Германии Фридриха Мерца. Перед началом встречи он сказал журналистам, что недоволен развитием ситуации на Украине и думает об ужесточении санкций в отношении обеих конфликтующих сторон. Кроме того, президент США прокомментировал свои отношения с миллиардером Илоном Маском. Главные заявления Дональда Трампа — в подборке «Ъ».
Президент России Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц
Фото: Kent Nishimura / Reuters
Об украинском конфликте
- Недоволен эскалацией на Украине, но по-прежнему рассчитываю на успех в вопросах урегулирования конфликта.
- Россия не играет в игры в теме урегулирования конфликта на Украине.
- Да, я буду поддерживать Украину. Мы только что подписали крупную сделку по редкоземельным металлам.
- Происходящее между Россией и Украиной напоминает драку между двумя детьми. Иногда лучше дать им поссориться на некоторое время, а затем разнять их.
О санкциях против России и Украины
- Крайний срок введения санкций против России не выходит у меня из головы.
- США могут ввести санкции и против России, и против Украины при отсутствии прогресса по переговорам. Мы будем очень жесткими.
- Пока не изучал законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против России, решение приму сам и, «возможно, очень скоро».
- Республиканцы в Конгрессе будут следовать моим указаниям по законопроекту о санкциях против России.
О воскресных атаках Украины
- Путин дал понять, что у России нет иного выхода, как ответить на атаки Киева по аэродромам. Последствия для Украины вряд ли будут приятными. Я просил Путина не давать ответ. Но опять же, слшком много ненависти.
- Понимаю позицию Путина в связи с недавними атаками Киева. По нему нанесли сильный удар.
О критике Илона Маска в свой адрес
- Я во многом помогал Маску, теперь очень разочарован в нем.
- Ранее нас связывали хорошие отношения, но не знаю, так ли это сейчас.