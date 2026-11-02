Под генеральским крылом
Бывшего командира 44-го армейского корпуса будут судить за взятку от главы ЧВК «Ястреб»
Как стало известно “Ъ”, завершено расследование уголовного дела о взятке и превышении полномочий в отношении бывшего командира 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа генерала Александра Дембицкого. По версии следствия, он мог получить 4 млн руб. от руководителя частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексея Марущенко за передачу тому полномочий по управлению штурмовыми подразделениями, участвовавшими в специальной военной операции (СВО). Материалы дела переданы на рассмотрение в военный суд в Курске.
Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении 53-летнего Александра Дембицкого, который возглавлял 44-й армейский корпус Ленинградского военного округа. Ему вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 286 УК РФ). Максимальная санкция за эти преступления предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Как рассказывал “Ъ”, в основу уголовного дела легли показания руководителя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко. В 2024–2025 годах он организовал набор добровольцев в формально не существующее подразделение, которое участвовало в СВО. Марущенко позиционировал его как гибкую и профессиональную структуру, освобожденную от бюрократии. Поддавшиеся на его агитацию люди заключали обычные контракты с Министерством обороны и направлялись в воинскую часть, входившую в 44-й армейский корпус и выполнявшую боевые задачи в Курской и Харьковской областях. На деле они попадали под командование Марущенко, хотя тот не имел статуса военнослужащего.
Руководство ЧВК вынуждало новобранцев платить от 30 тыс. до 200 тыс. руб. за помощь с оформлением документов, покупку беспилотников, транспорта, обмундирования для подразделения и прочее.
Всего, по данным следствия, у бойцов таким образом было похищено более 8,8 млн руб. Тех, кто отказывался подчиняться, пытали и убивали.
Алексея Марущенко задержали в начале прошлого года по обвинению в обширном списке преступлений. Потерпевшими по делу проходили более 90 человек. Через полгода после ареста Марущенко в рамках досудебной сделки со следствием дал показания против командира корпуса Александра Дембицкого.
В конце 2024 года, согласно материалам дела, генерал якобы потребовал от Марущенко 4 млн руб. за то, чтобы он мог продолжить руководить штурмовыми подразделениями, не имея на то реальных полномочий. Глава ЧВК, по собственному признанию, привез коробку с наличными Александру Дембицкому в командный пункт на территории Белгородской области, но после по его просьбе отвез деньги в Москву, где отдал их супруге генерала.
Взятку Марущенко сопроводил букетом цветов и личным подарком — мельхиоровыми подстаканниками, которые нравились главе семьи.
Александра Дембицкого задержали и заключили под стражу в начале минувшего лета. Оперативно выяснить отношение генерала к предъявленному обвинению “Ъ” не удалось. Давая показания в качестве свидетеля в октябре прошлого года, он подтверждал, что Алексей Марущенко действительно активно участвовал в обеспечении деятельности входившей в состав корпуса воинской части, но отрицал получение от него денег и ценностей, за исключением бутылки водки, которую глава ЧВК подарил генералу на Новый год. Дембицкий подчеркивал, что Марущенко не участвовал в совещаниях, где обсуждались реальные боевые задачи.
Уголовное дело генерала Дембицкого передано на рассмотрение в Курский гарнизонный военный суд. Согласно картотеке дел, первое заседание пока не назначено. В августе этого года Белгородский районный суд Белгородской области приговорил Алексея Марущенко к 18 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.