Под генеральским крылом

В конце 2024 года, согласно материалам дела, генерал якобы потребовал от Марущенко 4 млн руб. за то, чтобы он мог продолжить руководить штурмовыми подразделениями, не имея на то реальных полномочий. Глава ЧВК, по собственному признанию, привез коробку с наличными Александру Дембицкому в командный пункт на территории Белгородской области, но после по его просьбе отвез деньги в Москву, где отдал их супруге генерала.