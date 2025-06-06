Маск передумал выводить корабль SpaceX Dragon из эксплуатации

Владелец SpaceX Илон Маск написал в соцсети Х, что не будет выводить из эксплуатации корабля Dragon после ссоры с президентом США Дональдом Трампом.

Под публикацией о прекращении использования корабля один из пользователей соцсети оставил комментарий: «Это позор, что все так быстро меняется. Вы оба выше этого. Остыньте и сделайте шаг назад на пару дней». На это господин Маск ответил: «Отличный совет. Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации».

Ранее Дональд Трамп предложил лишить компании Илона Маска госконтрактов и субсидий, на что миллиардер заявил, что выведет из эксплуатации корабль Dragon.

Публичный конфликт Илона Маска и Дональда Трампа начался после того, как миллиардер ушел с должности главы Департамента эффективности правительства в администрации президента. 1 июня президент США объявил, что отзывает кандидатуру соратника господина Маска и спонсора его проектов в SpaceX Джареда Айзекмана на пост главы NASA.

После Илон Маск назвал проект бюджета США «отвратительной мерзостью» и призвал полностью его переделать. Дональд Трамп уже подписал документ. По словам американского президента, предприниматель раздражен из-за того, что администрация отменила субсидирование автомобильной отрасли.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Не милые бранятся».