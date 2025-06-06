Bloomberg: Маск потерял $34 млрд из-за конфликта с Трампом

Состояние миллиардера Илона Маска за один день сократилось на $34 млрд, пишет Bloomberg. По оценке агентства, это вторая по величине потеря в истории «Индекса миллиардеров» Bloomberg. Нынешний ущерб господину Маску нанесен из-за конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Теперь, подсчитало Bloomberg, состояние Илона Маска оценивается в $334,5 млрд, то есть он все еще занимает первое место в списке богатейших людей мира. При этом, по данным агентства, ущерб может значительно возрасти, если американский президент прекратит государственные контракты господина Маска, лишив компании Tesla и SpaceX части доходов. Нынешнее положение миллиардера не сравнится с размером его состояния в первые месяцы президентского срока Дональда Трампа (почти $500 млрд), отмечает агентство.

Публичный конфликт господ Маска и Трампа начался после ухода миллиардера с должности главы Департамента эффективности правительства. 1 июня президент США объявил, что отзывает кандидатуру соратника Илона Маска и спонсора его проектов в SpaceX Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Позднее миллиардер назвал «отвратительной мерзостью» проект бюджета США, самим Дональдом Трампом озаглавленный как «один большой прекрасный законопроект» (Big beautiful bill). По словам Дональда Трампа, господин Маск возмутился из-за прекращения субсидирования автомобильной отрасли.

Подробности — в материале «Ъ» «Не милые бранятся».