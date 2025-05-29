Илон Маск оптимизировал себя

Илон Маск, остававшийся все последние месяцы одной из самых ярких, но противоречивых фигур в администрации Дональда Трампа, официально объявил о завершении своей работы в качестве главы Департамента эффективности правительства. Его кипучая деятельность по оптимизации госрасходов — прежде всего за счет массовых сокращений и увольнений в госструктурах — нравилась далеко не всем. А в последнее время миллиардер, как утверждают американские СМИ, рассорился со многими в администрации и, главное, стал не мил и своему непосредственному начальнику — президенту США Дональду Трампу. Так что скучать по Маску-чиновнику в Белом доме наверняка не будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск и Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Илон Маск и Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

С одной стороны, уход миллиардера из администрации Трампа стал событием формальным. Илон Маск был назначен специальным государственным служащим лично главой Белого дома, и, согласно этому особому мандату, срок его полномочий на госслужбе не должен был превышать 130 дней в год. Так что к концу мая бизнесмен так и так должен был сложить с себя полномочия, исходя из буквы закона.

С другой стороны, его прощание с должностью главы Департамента эффективности правительства (DOGE) вышло в некотором роде скандальным, смахивая, скорее, на бесцеремонное выпроваживание человека, впавшего в немилость, нежели официальные проводы с почестями. Как рассказал некий источник агентству Reuters, прежде чем сообщить о своем уходе из администрации в соцсетях, Илон Маск даже не провел официального разговора с президентом Трампом, «первым приятелем» которого миллиардер нескромно провозгласил себя некоторое время назад.

Впрочем, уходя, сам Илон Маск решил соблюсти приличия.

«Поскольку мой срок пребывания в должности специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить обременительные расходы»,— написал миллиардер в своей соцсети X вечером 28 мая. И выразил уверенность, что, невзирая на его уход, его дело продолжит жить: «Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни всего правительства».

Как известно, главной миссией Илона Маска в качестве госслужащего стала борьба с расточительством госбюджета: изначально он грозился сократить его «как минимум на $2 трлн», затем уменьшил эту цифру вдвое, а после и вовсе снизил этот целевой показатель до $150 млрд. Но и этого хватило, чтобы вызвать в американском истеблишменте настоящую бурю негативных эмоций. В рамках кампании по оптимизации госрасходов Илон Маск и возглавляемое им ведомство сумело сократить почти 260 тыс. (или 12%) из 2,3 млн федеральных служащих. Под увольнения, сокращения и досрочный выход на пенсию попали практически все категории чиновников: дипломаты, военные, разведчики, экономисты и целые государственные ведомства вроде USAID. При этом ретивость, с которой бизнесмен взялся за сокращения, порой вела к серьезной неразберихе — некоторые увольнялись ошибочно, включая персонал ядерной программы США. А в ряде случаев федеральные судьи блокировали массовые увольнения, приказывая восстановить уволенных сотрудников.

При этом Маск нередко позволял себе прилюдное выяснение отношений с другими высокопоставленными чиновниками администрации Трампа, вмешиваясь в сферы вне своей компетенции.

Одной из самых скандальных историй стала критика миллиардером торгового советника Белого дома Питера Наварро: Маск назвал его «идиотом» за то, что тот отверг идею о «нулевых тарифах» между США и Европой.

И, конечно, самый богатый человек в мире довольно резко отвечал на все упреки в свой адрес, касающиеся его усилий по реструктуризации госрасходов. «DOGE просто становится мальчиком для битья во всем. Если где-то случалось что-то плохое, то в этом обвиняли нас, даже если мы не имели к этому никакого отношения»,— заметил Маск в беседе сThe Washington Post во вторник, 27 мая.

За день же до своего ухода Маск разошелся настолько, что позволил себе даже покритиковать собственного босса, отметив, что новый налоговый законопроект, который сам Трамп окрестил «большим и красивым» (после чего этот документ получил наименование Big Beautiful Bill), подорвет всю проделанную работу по повышению эффективности правительства. «Я думаю, законопроект может быть или большим, или красивым. Но я не знаю, может ли он быть (одновременно.— “Ъ”) и тем и другим»,— бросил увесистый камень в огород американского президента глава SpaceX и Tesla в разговоре с CBS.

Неудивительно, что на этом фоне глава Белого дома, все первые месяцы стоявший горой за своего соратника, но начавший позднее дистанцироваться от него на фоне критики со всех сторон, решил манкировать даже протокольным прощанием с ним.

Теперь Илон Маск, чья бурная политическая деятельность ударила и по его бизнес-интересам, вернется к более активному управлению своими компаниями, в частности автоконцерном Tesla.

Он намерен оставаться лидером автоконцерна в течение следующих пяти лет, о чем сообщил сам миллиардер, выступая 27 мая на экономическом форуме в Дохе.

За первые три месяца этого года продажи автомобилей Tesla упали на 13%, что стало самым большим падением продаж за всю их историю. А цена акций компании потеряла за этот период сразу 45%, хотя позднее существенно восстановилась. И, как недавно признали очевидное в самой компании, падение спроса на автомобили было напрямую связано с «изменением политических настроений». На фоне масштабных сокращений госаппарата под руководством Маска в США прошла серия протестов у дилерских центров Tesla, которые нередко выливались в разгром электромобилей и зарядных станций. На каком-то этапе генеральный прокурор США Пэм Бонди даже предупредила, что ее ведомство будет рассматривать акты вандализма против Tesla как «внутренний терроризм».

На таком фоне немалое число рядовых американцев и члены республиканской администрации наверняка порадуются возвращению Илона Маска к своей традиционной сфере деятельности. Как минимум выдохнут с облечением в связи с его уходом из Белого дома. Тем более что даже отец бизнесмена Эррол Маск признал на этой неделе в интервью Sky News, что его сын был «не очень хорошим политиком».

Наталия Портякова