Маск заявил, что Трамп упоминается в документах по делу Эпштейна

Миллиардер Илон Маск утверждает, что президент США Дональд Трамп фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Он был обвинен в сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Пора сбросить по-настоящему большую бомбу. Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, почему они не были опубликованы»,— написал предприниматель в соцсети Х.

В феврале Минюст США опубликовал часть так называемых файлов Джеффри Эпштейна. Его арестовали в 2019 году за секс-торговлю, совращение несовершеннолетних, организацию проституции, подкуп свидетелей и прочие преступления. В том же году он покончил с собой в тюрьме. Среди тех, кто заказывал услуги Джеффри Эпштейна, упоминался в том числе британский принц Эндрю.

Публичный конфликт Илона Маска и Дональда Трампа начался сразу после того, как миллиардер ушел с должности главы Департамента эффективности правительства в администрации президента. 1 июня господин Трамп объявил, что отзывает кандидатуру соратника господина Маска и спонсора его проектов в SpaceX Джареда Айзекмана на пост главы NASA.

Затем Илон Маск назвал проект бюджета США «отвратительной мерзостью» и призвал полностью его переделать. Дональд Трамп уже подписал документ. 5 июня американский президент предложил лишить господина Маска госконтрактов и субсидий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илон Маск выступил против "возмутительного свинства"».