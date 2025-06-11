Маск извинился за некоторые свои посты про Трампа

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что сожалеет о некоторых своих публикациях в соцсети X, посвященных президенту США Дональду Трампу. В начале июня они вели публичную перепалку о проекте бюджета Соединенных Штатов, эксплуатации космических кораблей Crew Dragon и государственных контрактах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе, сделанных на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко»,— написал Илон Маск в соцсети X.

Конфликт миллиардера и президента произошел сразу после того, как предприниматель покинул должность главы Департамента эффективности правительства (DOGE). Среди прочего он назвал подписанный президентом проект бюджета «отвратительной мерзостью». Господин Трамп в ответ заявил, что бизнесмен сошел с ума, и пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями господина Маска. Тот следом пообещал вывести из эксплуатации все корабли Crew Dragon, но вскоре передумал. Также миллиардер утверждал, что президент причастен к делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, но позже удалил пост.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не милые бранятся».

Петр Бузлаев