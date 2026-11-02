Охотники за трюфелями учуяли запах кризиса

«В наших итальянских ресторанах мы несколько лет назад использовали белый и черный трюфели. У нас было ризотто с лесными грибами, и мы сервировали его у стола перед гостем. Но у нас это не очень востребовано, может быть, потому что наши рестораны среднего сегмента — так что в данный момент у нас трюфеля нет.