В Краснодаре гражданку Молдавии осудили на 14 лет за государственную измену
Краснодарский краевой суд признал 65-летнюю женщину, имеющую гражданство Молдавии и России, виновной в государственной измене. Она сотрудничала со спецслужбами враждебных государств, сообщают объединенная пресс-служба судов Кубани и краевая прокуратура. Подсудимой назначено 14 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выяснили, что пожилая женщина выступает против проведения специальной военной операции. По данным следствия, она вышла на контакт с управлением контрразведки службы безопасности Республики Молдова, зная, что эта структура действует в интересах Службы безопасности Украины. Находясь на лечении в одном из санаториев Анапы в феврале 2026 года, женщина сделала несколько фотографий объекта Минобороны Российской Федерации и отправила их сотруднику контрразведки Молдавии для дальнейшей передачи СБУ.
Сведения, переданные подсудимой, являются достоверными и могли быть использованы Украиной при подготовке диверсионно-террористической деятельности на территории Краснодарского края, сообщили в суде.