В Краснодаре гражданку Молдавии осудили на 14 лет за государственную измену

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выяснили, что пожилая женщина выступает против проведения специальной военной операции. По данным следствия, она вышла на контакт с управлением контрразведки службы безопасности Республики Молдова, зная, что эта структура действует в интересах Службы безопасности Украины. Находясь на лечении в одном из санаториев Анапы в феврале 2026 года, женщина сделала несколько фотографий объекта Минобороны Российской Федерации и отправила их сотруднику контрразведки Молдавии для дальнейшей передачи СБУ.