Минэкономики предложило штрафовать за «ранний вывод» дженериков
Минэкономразвития предлагает ужесточить наказание за продажу лекарств-дженериков (аналогов запатентованных препаратов) раньше, чем закончится срок патента на оригинальное вещество. Это следует из текста законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство предлагает внести изменения в статью 7.12 КоАП РФ (нарушение патентных прав), предусмотрев в ней штрафы за так называемый «ранний вывод» дженериков 10–50 тыс. руб. для должностных лиц, а для лиц юридических — в размере 50–200% выручки от реализации соответствующих товаров.
Проект предусматривает два варианта нарушения: во-первых, незаконное использование запатентованного изобретения при обращении лекарств, кроме их реализации. Во-вторых, незаконное использование такого изобретения непосредственно при реализации препаратов. Таким образом, ответственность предполагается распространить не только на непосредственную торговлю дженериками, но и на более ранние этапы их коммерческого оборота. Предполагаемая дата вступления поправок в силу — 1 сентября 2027 года.
В настоящее время указанная статья предусматривает штрафы должностным лицам 10–20 тыс. рублей, юридическим — 30–40 тыс. рублей, что очень немного по сравнению с возможной коммерческой выгодой от досрочного вывода дженерика на рынок.