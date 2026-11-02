Минэкономики предложило штрафовать за «ранний вывод» дженериков

Проект предусматривает два варианта нарушения: во-первых, незаконное использование запатентованного изобретения при обращении лекарств, кроме их реализации. Во-вторых, незаконное использование такого изобретения непосредственно при реализации препаратов. Таким образом, ответственность предполагается распространить не только на непосредственную торговлю дженериками, но и на более ранние этапы их коммерческого оборота. Предполагаемая дата вступления поправок в силу — 1 сентября 2027 года.