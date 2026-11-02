Станислав Черчесов ушел с поста главного тренера «Ахмата»
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера. Как сообщает пресс-служба команды, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Имя нового наставника будет объявлено позднее. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» одержал пять побед, потерпел шесть поражений и пять раз сыграл вничью. В турнирной таблице чемпионата страны грозненцы с 11 очками идут на предпоследнем, 15-м месте.
Станиславу Черчесову 63 года. Он возглавил «Ахмат» в августе 2025 года, соглашение с ним было рассчитано на три сезона. Специалист также тренировал австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», московские «Спартак» и «Динамо», сочинскую «Жемчужину», пермский «Амкар», польскую «Легию» и венгерский «Ференцварош».
С 2016 по 2021 год Станислав Черчесов занимал пост главного тренера сборной России. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, в котором уступила хорватам. Тренер покинул должность после неудачного выступления на Евро-2020, где сборная не вышла из группы. С июня 2024-го по январь 2025-го господин Черчесов работал главным тренером команды Казахстана.