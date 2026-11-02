Станислав Черчесов ушел с поста главного тренера «Ахмата»

С 2016 по 2021 год Станислав Черчесов занимал пост главного тренера сборной России. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, в котором уступила хорватам. Тренер покинул должность после неудачного выступления на Евро-2020, где сборная не вышла из группы. С июня 2024-го по январь 2025-го господин Черчесов работал главным тренером команды Казахстана.