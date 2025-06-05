WSJ: Трамп теряет терпение из-за критики Маском налогового пакета республиканцев

Президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за публичной критики Илона Маска в адрес масштабного налогово-бюджетного законопроекта республиканцев, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Напряжение между двумя влиятельными фигурами усилилось после решения Белого дома отозвать кандидатуру союзника Маска на пост главы NASA.

Как заявил WSJ источник в Белом доме, Трамп был недоволен тем, что глава Tesla обрушился с резкой критикой на «Большой красивый билль». Президент не понимает, почему Маск решил усилить нападки после четырех месяцев тесного сотрудничества. Советники Трампа оказались застигнуты врасплох последними выпадами бизнесмена, отметил источник.

Обострению конфликта поспособствовал и отказ Трампа от выдвижения Джареда Айзекмана руководителем NASA, утверждают знакомые с ситуацией лица. Маск, являющийся близким союзником Айзекмана, активно лоббировал его кандидатуру.

Это решение возмутило основателя SpaceX. Как сообщает издание со ссылкой на источник, Маск жаловался в выходные, что пожертвовал сотни млн долларов на избрание Трампа в прошлом году, а теперь видит отзыв кандидатуры Айзекмана. По словам близких к бизнесмену людей, именно это раздражение подтолкнуло его к агрессивной критике налогового пакета.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илон Маск выступил против "возмутительного свинства"».