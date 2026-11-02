Путин созвонился с главой Совбеза Ирана
Президент России Владимир Путин и глава Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи провели телефонный разговор. Об этом сообщило агентство Fars.
Стороны обсудили ситуацию в мире, в частности на Ближнем Востоке. Мохсен Резаи поблагодарил Владимира Путина за поддержку иранского народа. Они договорились продолжать стратегическое сотрудничество России и Ирана, отмечает Fars.
Предыдущим контактом российского президента с руководством Ирана стали переговоры с президентом республики Масудом Пезешкианом в Кремле. Тот прилетел 27 октября в Москву на саммит Форума стран — экспортеров газа.