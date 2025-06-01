«Убедитесь, что дверь закрыта»

Миллиардер Илон Маск в торжественной обстановке распрощался с государственной службой, получив напоследок из рук Дональда Трампа «золотой ключ» от Белого дома. На их совместной пресс-конференции царила дружелюбная атмосфера, но от прессы трудно было скрыть, что расстаются они не слишком довольные друг другом. Илон Маск испытывает досаду от того, что не смог победить вашингтонскую бюрократию, а Дональд Трамп разочарован тем, что миллиардеру не удалось вписаться в команду и сократить траты бюджета настолько, насколько он обещал. На публике же в пятницу в Овальном кабинете оба наперебой хвалили друг друга. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и Илон Маск

Фото: Evan Vucci / AP Президент США Дональд Трамп и Илон Маск

Фото: Evan Vucci / AP

В пятницу в Овальном кабинете Белого дома прошла пресс-конференция, на которой президент США Дональд Трамп выразил признательность миллиардеру Илону Маску за работу в своем правительстве.

Впрочем, встречу с прессой 47-й президент США начал неожиданно — с трансляции передачи телеканала CNBC, который трудно заподозрить в лояльности президенту. Эксперты наперебой хвалили экономическую политику Дональда Трампа. «Личный доход (американцев.— “Ъ”) вырос на восемь десятых процента. Это почти в три раза выше ожиданий… Это действительно очень сильные цифры… Эту администрацию критикуют практически за все на свете... Почему бы нам не отдать ей должное там, где это необходимо»,— рассуждал комментатор Рик Сателли. «Это сумасшедшая вещь, как они решили вопрос с торговым дефицитом! Ну, то есть не решили, но сократили вдвое!» — вторил ему эксперт Джо Корнен.

Пока журналисты смотрели видеоролик, Дональд Трамп сидел за своим столом и усмехался, по-дружески переглядываясь с Илоном Маском. Как и в ходе предыдущих пресс-конференций, бизнесмен стоял рядом с президентским столом в ставших его визитной карточкой черном костюме, черной футболке с надписью «Отец DOGE» и черной бейсболке. Правда, в этот раз он предстал перед журналистами еще и с синяком под глазом, что представители прессы не преминули отметить. Как позднее выяснилось, синяк был поставлен во время игры в «лошадиные скачки» с младшим сыном миллиардера.

В итоге газета USA Today саркастично отметила в своем материале, что господин Маск покидает пост с темным пятном как на лице, так и на своей репутации.

Когда просмотр видеоролика был закончен, Дональд Трамп улыбнулся и обратился к журналистам: «Неплохо, да?» Илон Маск восторженно его поддержал. Оба держались весело и непринужденно И это несмотря на то, что, как сообщил после пресс-конференции изданию Daily Mail Стив Бэннон, бывший главный стратег первого президентского срока Дональда Трампа, отношения между президентом и миллиардером не были гладкими. В частности, из-за конфликтности Илона Маска и его неумения работать в команде. Однажды в Белом доме миллиардер, по словам господина Бэннона, даже распустил руки, толкнув 62-летнего министра финансов Скотта Бессента во время их бурной перепалки. Это произошло из-за того, что глава Минфина позволил себе возмутиться по поводу невыполненных обещаний бизнесмена, который заверял всех, что ему удастся сократить затраты бюджета на $1 трлн, а получилось лишь на $100 млрд. И Дональд Трамп тогда встал на сторону министра, посчитав такое поведение недопустимым, сообщил Стив Бэннон.

Несколькими днями ранее то же издание со слов того же господина Бэннона сообщало, что холодок между президентом и бизнесменом пробежал еще, когда Дональд Трамп узнал о готовящемся для Илона Маска секретном брифинге по Китаю и его попытках получить доступ к крайне чувствительным данным. Дональд Трамп лично отменил запланированный брифинг.

Другой скандал, который припомнила господину Маску пресса, случился накануне. Встреча в Овальном кабинете состоялась как раз в тот день, когда New York Times сообщила, что бизнесмен якобы частенько употреблял наркотические средства во время предвыборной кампании Трампа в 2024 году. Неясно, делал ли это Илон Маск, работая на администрацию США в Департаменте эффективности правительства (DOGE), что госслужащим категорически запрещено. Правда, когда ему задали этот вопрос на пресс-конференции, бизнесмен отвечать на него отказался, предложив поговорить о чем-то другом.

Сэкономил ли господин Маск в итоге деньги налогоплательщиков США с помощью своего детища DOGE и насколько эффективной была его работа, вопрос открытый. По некоторым оценкам, проект бизнесмена может стоить американской экономике больше, чем он сэкономил. В частности, из-за того, что уволенных служащих по предложенным им сокращениям пришлось нанимать снова по решению суда. Но на прощальной пресс-конференции в Овальном кабинете Дональд Трамп и Илон Маск говорили лишь о достижениях DOGE и его идейного вдохновителя.

Дональд Трамп похвалил Илона Маска как «одного из величайших бизнес-лидеров и новаторов, которых когда-либо рождал мир». «Команда DOGE со временем будет только крепнуть»,— выразил надежду миллиардер.

«С Департаментом эффективности правительства Илон внес колоссальные изменения в старые способы ведения дел в Вашингтоне. DOGE нанял гениев с инженерным складом ума и невероятно талантливых людей»,— продолжал нахваливать бизнесмена Дональд Трамп.

Илон Маск тем временем уверял, что, хотя его работа как сотрудника правительства официально подошла к концу 30 мая, деятельность DOGE будет продолжена, ведь это является «образом жизни», который «пронизывает все правительство». Господин Маск также заверил, что он продолжит встречаться с Дональдом Трампом и консультировать его.

«Илон на самом деле не уйдет, он будет ездить туда-сюда... это его детище,— подтвердил 47-й президент. И подытожил:— Служение Илона Америке не имеет себе равных в современной истории». После этого вручил миллиардеру символический золотой ключ с эмблемой Белого дома, намекнув, что ему здесь всегда рады.

Правда, миллиардер уже предпринял шаги, чтобы уйти из политики. Недавно он заявил, что планирует тратить «гораздо меньше» денег на предвыборные кампании, после того как израсходовал около $290 млн на избрание Трампа и $20 млн на проигранную республиканцами кампанию по выборам в Верховный суд в Висконсине, которая, по его же заверениям, может теперь дорого стоить консерваторам на выборах в Конгресс. Республиканцы подвергли критике действия миллиардера в ходе этой кампании и обвинили его в ее провале.

В целом многочисленные опросы общественного мнения об отношении к Илону Маску показывают, что его популярность за время работы в правительстве резко упала. Теперь лишь 30–40% относится к нему благосклонно. Это, в частности, отражено в опросах Harris Insights & Analytics — 41%положительных и 49% отрицательных оценок его деятельности. Для республиканцев, которые уже готовятся к промежуточным выборам в Конгресс в 2026 году, персона бизнесмена, таким образом, стала токсичной.

В последние недели миллиардер и сам демонстрировал недовольство решениями Трампа и его администрации, вероятно, пытаясь оправдаться за свои провалы. Так, он критиковал введенные пошлины на товары основных торговых партнеров США, а на прошедшей неделе заявил, что «разочарован» законопроектом по бюджету (Big Beautiful Bill), который президент называл ключевым.

«"Большой красивый билль" с его масштабными налоговыми льготами… Честно говоря, я был разочарован, увидев законопроект о масштабных расходах, который увеличивает дефицит бюджета, а не уменьшает его, и подрывает работу, которую делает команда DOGE»,— заявил бизнесмен в интервью CBS News.

Кроме того, очевидно, что разочарован господин Маск и в эффективности самого Департамента эффективности, который, по признанию самого бизнесмена, так и не смог переломить хребет вашингтонской бюрократии. «Ситуация с федеральной бюрократией намного хуже, чем я думал. Я думал, что есть проблемы, но это, конечно, тяжелая битва пытаться улучшить ситуацию в округе Колумбия»,— заявил он газете Washington Post. Он добавил, что последствия от сокращений персонала и бюджета через DOGE были серьезными и люди стали винить структуру за все. «DOGE просто становится мальчиком для битья. Так что, если где-то случится что-то плохое, нас в этом обвинят, даже если мы не имеем к этому никакого отношения»,—сетовал он.

В результате господин Маск решил, что теперь он будет уделять больше времени тому, что ему понятнее и ближе,— своим частным компаниям.

Дональд Трамп тоже решил не зацикливаться на прошлом. И хотя мероприятие было объявлено как проводы Илона Маска, оно быстро превратилось в сольную партию Дональда Трампа, который отвечал на вопросы, уже не имеющие никакого отношения к DOGE. Например, какой совет он дал бы президенту Франции Эмманюэлю Макрону после того, как появилось видео, на котором супруга дает ему пощечину.

«Убедитесь, что дверь закрыта», - посоветовал французскому коллеге Дональд Трамп. Похоже, именно этого подхода и придерживается он сам, когда речь идет о его отношениях с соратниками, включая Илона Маска.

Екатерина Мур