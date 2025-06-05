Трамп предложил отменить госконтракты США с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что «самый простой способ сэкономить деньги» в бюджете страны — отменить все госконтракты с миллиардером Илоном Маском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном. Я всегда удивлялся, почему Байден этого не сделал!» — написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social.

ABC News сообщала, что за последние 10 лет компании Илона Маска SpaceX и Tesla получили не менее $18 млрд в рамках госконтрактов.

Публичный конфликт Илона Маска и Дональда Трампа начался сразу после того, как миллиардер ушел с должности главы DOGE в администрации президента. 1 июня господин Трамп объявил, что отзывает кандидатуру соратника господина Маска и спонсора его проектов в SpaceX Джареда Айзекмана на пост главы NASA.

Затем Илон Маск назвал проект бюджета США «отвратительной мерзостью» и призвал полностью его переделать. Дональд Трамп уже подписал документ. По словам американского президента, предприниматель раздражен из-за того, что администрация отменила субсидирование автомобильной отрасли.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илон Маск выступил против "возмутительного свинства"».