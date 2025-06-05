Маск поддержал идею импичмента Трампа

Миллиардер Илон Маск заявил, что согласен с тем, что президента США Дональда Трампа стоит подвергнуть импичменту и заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Об этом предприниматель написал в соцсети Х.

Господин Маск опубликовал сообщение другого пользователя Х с текстом: «Президент против Илона. Кто победит? Ставлю деньги, что Илон. Трампа следует подвергнуть импичменту, а на его место должен прийти Джейди Вэнс». Миллиардер выразил согласие с мнением.

Публичный конфликт Илона Маска и Дональда Трампа начался после того, как миллиардер ушел с должности главы Департамента эффективности правительства в администрации президента. 1 июня президент США объявил, что отзывает кандидатуру соратника господина Маска и спонсора его проектов в SpaceX Джареда Айзекмана на пост главы NASA.

После Илон Маск назвал проект бюджета США «отвратительной мерзостью» и призвал полностью его переделать. Дональд Трамп уже подписал документ. По словам американского президента, предприниматель раздражен из-за того, что администрация отменила субсидирование автомобильной отрасли.

Главное о конфликте Илона Маска и Дональда Трампа — в хронике «Ъ».