Приостановка США военной помощи Украине и экстренный саммит ЕС

Цифры недели

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьера Мьянмы Мин Аун Хлаина за подаренных шестерых слонят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеообращении анонсировал дискуссию о «ядерном зонтике» над ЕС

Фото: Christian Hartmann / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеообращении анонсировал дискуссию о «ядерном зонтике» над ЕС

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Росстат: безработица в РФ впервые за год выросла на 0,1%.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 104,8 млн руб. на ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе.

Продажи новых легковых машин в России в феврале сократились на 24,9% год к году.

Чистая прибыль РЖД по итогам 2024 года упала в 8,5 раза.

Чистая прибыль крупнейшей судоходной компании РФ «Совкомфлот» за 2024 год сократилась на 44%.

По итогам 2024 года «Аэрофлот» получил чистую прибыль впервые с 2019 года — 55 млрд руб.

Минздрав РФ: 25% россиян страдают ожирением.

ВЦИОМ: 68% россиян не боятся одиночества.

70–100 млн яиц необходимо импортировать США в ближайшие пару месяцев, чтобы насытить рынок.

Общий план Еврокомиссии по перевооружению может обойтись ЕС в €800 млрд.

Цитаты недели

«Нам ничего чужого не нужно, но и своего мы не отдадим» (президент Владимир Путин заявил, что РФ никому не собирается уступать в ситуации на Украине).

«Я всерьез рассматриваю масштабные банковские и иные санкции и пошлины против России до тех пор, пока не будет перемирия» (президент США Дональд Трамп пригрозил новыми санкциями, если РФ не пойдет на прекращение огня).

«Россия стала угрозой для Франции и для Европы» (президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с вечерним телеобращением к нации).

«Сегодня США начали торговую войну против Канады» (премьер-министр Канады Джастин Трюдо о введении США повышенных тарифов на канадские товары).

«Это будущее. Надо копать» (президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, есть ли в республике редкоземельные металлы).

Инициативы недели

ЦБ РФ предлагает возложить на кредитные организации ответственность за возврат похищенных средств из банковских приложений клиентов, если деньги были украдены при помощи вируса.

Минпросвещения РФ предложило утвердить перечень игрушек для детских садов и ввести их экспертизу на законодательном уровне.

Президент Польши Дональд Туск предложил увеличить присутствие войск НАТО и ЕС на границе с РФ и Белоруссией, а также призвал Европу вступить в гонку вооружений с РФ.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину пятую статью устава НАТО о принципе коллективной обороны.

Президент США Дональд Трамп предложил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи заключить сделку по ядерной программе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт: приостановка США военной помощи Украине связана с пересмотром финансирования страны.

По букве закона

«Ъ» стали известны подробности антикоррупционного иска Генпрокуратуры, который в отношении бывших менеджеров ПАО «Газпром» рассмотрит Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга.

По антикоррупционному иску Генпрокуратуры арестованы акции одной из крупнейших российских компаний в области лизинга железнодорожных вагонов — АО «Вектор Рейл».

Московский арбитраж рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об аресте всех активов владельца ГК «Главпродукт» Леонида Смирнова.

Уголовное дело в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины Копайгородской пополнилось еще четырьмя эпизодами.

В 419-м военном госпитале Краснодара выявлена массовая коррупция: фигурантами уголовного дела стали сразу 12 человек.

«Вымпелком» добился отмены в суде решения ФНС о доначислении 177,2 млн руб. налога на прибыль в рамках проверки по трансфертному ценообразованию.

Отставки и назначения

Александр Дарчиев назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в США.

Врио губернатора Новгородской области назначен Александр Дронов.

Сделки недели

Гонконгский инвестфонд CK Hutchison продал американскому BlackRock контроль над портами Панамского канала.

Один из крупнейших в РФ производителей полимерных труб «Полипластик» получил 65% в поставщике пластиковых систем «АМС Про» (бывшее подразделение бельгийской Aliaxis).

Владельцы сети «Ароматный мир» рассматривают продажу бизнеса. Среди интересантов на покупку — структуры владельца «Севергрупп» Алексея Мордашова.