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Коммерсантъ FM
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Приостановка США военной помощи Украине и экстренный саммит ЕС

Чем запомнилась неделя 3–8 марта: цифры, цитаты и факты

Цифры недели

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьера Мьянмы Мин Аун Хлаина за подаренных шестерых слонят.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеообращении анонсировал дискуссию о «ядерном зонтике» над ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеообращении анонсировал дискуссию о «ядерном зонтике» над ЕС

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеообращении анонсировал дискуссию о «ядерном зонтике» над ЕС

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Росстат: безработица в РФ впервые за год выросла на 0,1%.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 104,8 млн руб. на ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе.

Продажи новых легковых машин в России в феврале сократились на 24,9% год к году.

Чистая прибыль РЖД по итогам 2024 года упала в 8,5 раза.

Чистая прибыль крупнейшей судоходной компании РФ «Совкомфлот» за 2024 год сократилась на 44%.

По итогам 2024 года «Аэрофлот» получил чистую прибыль впервые с 2019 года — 55 млрд руб.

Минздрав РФ: 25% россиян страдают ожирением.

ВЦИОМ: 68% россиян не боятся одиночества.

70–100 млн яиц необходимо импортировать США в ближайшие пару месяцев, чтобы насытить рынок.

Общий план Еврокомиссии по перевооружению может обойтись ЕС в €800 млрд.

Цитаты недели

«Нам ничего чужого не нужно, но и своего мы не отдадим» (президент Владимир Путин заявил, что РФ никому не собирается уступать в ситуации на Украине).

«Я всерьез рассматриваю масштабные банковские и иные санкции и пошлины против России до тех пор, пока не будет перемирия» (президент США Дональд Трамп пригрозил новыми санкциями, если РФ не пойдет на прекращение огня).

«Россия стала угрозой для Франции и для Европы» (президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с вечерним телеобращением к нации).

«Сегодня США начали торговую войну против Канады» (премьер-министр Канады Джастин Трюдо о введении США повышенных тарифов на канадские товары).

«Это будущее. Надо копать» (президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, есть ли в республике редкоземельные металлы).

Инициативы недели

ЦБ РФ предлагает возложить на кредитные организации ответственность за возврат похищенных средств из банковских приложений клиентов, если деньги были украдены при помощи вируса.

Минпросвещения РФ предложило утвердить перечень игрушек для детских садов и ввести их экспертизу на законодательном уровне.

Президент Польши Дональд Туск предложил увеличить присутствие войск НАТО и ЕС на границе с РФ и Белоруссией, а также призвал Европу вступить в гонку вооружений с РФ.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину пятую статью устава НАТО о принципе коллективной обороны.

Президент США Дональд Трамп предложил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи заключить сделку по ядерной программе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт: приостановка США военной помощи Украине связана с пересмотром финансирования страны.

По букве закона

«Ъ» стали известны подробности антикоррупционного иска Генпрокуратуры, который в отношении бывших менеджеров ПАО «Газпром» рассмотрит Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга.

По антикоррупционному иску Генпрокуратуры арестованы акции одной из крупнейших российских компаний в области лизинга железнодорожных вагонов — АО «Вектор Рейл».

Московский арбитраж рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об аресте всех активов владельца ГК «Главпродукт» Леонида Смирнова.

Уголовное дело в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины Копайгородской пополнилось еще четырьмя эпизодами.

В 419-м военном госпитале Краснодара выявлена массовая коррупция: фигурантами уголовного дела стали сразу 12 человек.

«Вымпелком» добился отмены в суде решения ФНС о доначислении 177,2 млн руб. налога на прибыль в рамках проверки по трансфертному ценообразованию.

Отставки и назначения

Александр Дарчиев назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в США.

Врио губернатора Новгородской области назначен Александр Дронов.

Сделки недели

Гонконгский инвестфонд CK Hutchison продал американскому BlackRock контроль над портами Панамского канала.

Один из крупнейших в РФ производителей полимерных труб «Полипластик» получил 65% в поставщике пластиковых систем «АМС Про» (бывшее подразделение бельгийской Aliaxis).

Владельцы сети «Ароматный мир» рассматривают продажу бизнеса. Среди интересантов на покупку — структуры владельца «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Фотогалерея

Лучшие фото недели

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Москва. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на переговорах

Москва. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на переговорах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Справа налево: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его заместитель Алексей Оверчук, министр экономразвития Максим Решетников, министр промышленности Антон Алиханов и министр энергетики Сергей Цивилев на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном

Москва. Справа налево: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его заместитель Алексей Оверчук, министр экономразвития Максим Решетников, министр промышленности Антон Алиханов и министр энергетики Сергей Цивилев на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Московская область. Министр сельского хозяйства Оксана Лут в тепличном комплекса по выращиванию роз «Подосинки»

Московская область. Министр сельского хозяйства Оксана Лут в тепличном комплекса по выращиванию роз «Подосинки»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Депутаты Раиса Кармазина (слева) и Рима Баталова во время пленарного заседания Госдумы

Москва. Депутаты Раиса Кармазина (слева) и Рима Баталова во время пленарного заседания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев и член комитета по информационной политике Марина Ким на заседании

Москва. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев и член комитета по информационной политике Марина Ким на заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов на встрече с иностранными студентами и выпускниками российских вузов в Госдуме

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов на встрече с иностранными студентами и выпускниками российских вузов в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва. Мать блогера Елены Блиновской на заседании Савеловского районного суда

Москва. Мать блогера Елены Блиновской на заседании Савеловского районного суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Москва. Встреча лидера партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергея Миронова с иностранными студентами и выпускниками российских вузов

Москва. Встреча лидера партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергея Миронова с иностранными студентами и выпускниками российских вузов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Ханты-Мансийск. Слева направо: вице-президент и начальник департамента корпоративных коммуникаций ОАО «Газпром нефть» Александр Дыбаль, губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук и режиссер Эмир Кустурица перед церемонией открытия кинофестиваля «Дух огня»

Ханты-Мансийск. Слева направо: вице-президент и начальник департамента корпоративных коммуникаций ОАО «Газпром нефть» Александр Дыбаль, губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук и режиссер Эмир Кустурица перед церемонией открытия кинофестиваля «Дух огня»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Санкт-Петербург. Дизайнер Анна Михайлова на ежегодной акции «Красивый выход»

Санкт-Петербург. Дизайнер Анна Михайлова на ежегодной акции «Красивый выход»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Саксофонист в Новосибирске

Саксофонист в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Снегопад в Санкт-Петербурге

Снегопад в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

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Москва. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на переговорах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Справа налево: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его заместитель Алексей Оверчук, министр экономразвития Максим Решетников, министр промышленности Антон Алиханов и министр энергетики Сергей Цивилев на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Московская область. Министр сельского хозяйства Оксана Лут в тепличном комплекса по выращиванию роз «Подосинки»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Депутаты Раиса Кармазина (слева) и Рима Баталова во время пленарного заседания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев и член комитета по информационной политике Марина Ким на заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов на встрече с иностранными студентами и выпускниками российских вузов в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва. Мать блогера Елены Блиновской на заседании Савеловского районного суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Москва. Встреча лидера партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергея Миронова с иностранными студентами и выпускниками российских вузов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Ханты-Мансийск. Слева направо: вице-президент и начальник департамента корпоративных коммуникаций ОАО «Газпром нефть» Александр Дыбаль, губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук и режиссер Эмир Кустурица перед церемонией открытия кинофестиваля «Дух огня»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Санкт-Петербург. Дизайнер Анна Михайлова на ежегодной акции «Красивый выход»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Саксофонист в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Снегопад в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

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