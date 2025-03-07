Чистая прибыль РЖД по итогам 2024 года упала в 8,5 раза

Чистая прибыль «Российских железных дорог» (РЖД) в 2024 году по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 13,9 млрд руб., что в 8,5 раза меньше, чем годом ранее, следует из отчетности компании. При этом показатель Ebitda вырос на 15% год к году, достигнув 846,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Доходы холдинга за год увеличились на 8,6%, до 2,8 трлн руб. Суммарные активы РЖД выросли на 15,6%, до 10,3 трлн руб. В компании отметили, что в прошлом году все обязательства по коллективному договору были выполнены. Зарплаты сотрудников индексировались дважды, а с 1 февраля 2025 года их доиндексировали до уровня инфляции (109,5%).

По итогам года грузовые перевозки компании показали снижение. Погрузка на сети РЖД за год сократилась на 4,1%, составив 1,18 млрд тонн. Пассажирские перевозки показали рост. В прошлом году РЖД перевезли более 1,28 млрд пассажиров, что на 7% превышает показатель предыдущего года.

В конце декабря совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу компании на 2025 год, ее сумма составит 890,9 млрд руб. Большая часть средств пойдет на обновление инфраструктуры, в том числе на ремонт путей (4,5 тыс. км), замену устройств автоматики, электроснабжения и связи, меры транспортной безопасности.

Подробности — в материале «Ъ» «ОАО РЖД подвели смежники».