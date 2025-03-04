«Аэрофлот» получил чистую прибыль впервые с 2019 года

По итогам 2024 года чистая прибыль группы «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) составила 55 млрд руб. против убытка в 14 млрд руб. в 2023 году, следует из отчетности компании по МСФО. Компания впервые с 2019 года завершила финансовый год с чистой прибылью, отметили в пресс-службе. За год группа перевезла 55,3 млн пассажиров, что на 16,8% больше по сравнению с 2023 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На внутренних линиях в прошедшем году «Аэрофлот» перевез 12,7 млн пассажиров — это на 32,7% больше показателя 2023 года. При этом на международных линиях пассажиропоток составил 43,6 млн человек, увеличившись на 12,8% год к году.

Процент занятости пассажирских кресел составил рекордные 89,6%, увеличившись на 2,1 п. п. год к году. Пассажирооборот увеличился на 20,8%.

Выручка «Аэрофлота» за 2024 год выросла на 40% по сравнению с 2023 годом и составила 857 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 18,4% за год, до 238 млрд руб. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 41,5%, до 798 млрд руб. В компании объясняют это ростом пассажирооборота. Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 37,4%, до 35 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 27,3% по сравнению с 2023 годом, до 746 млрд руб.

В группу входят авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия». Как стало известно «Ъ», «Аэрофлот» намерен договориться со структурой группы «Волга-Днепр» о передаче пяти грузовых Boeing 737-800. Самолеты могут потребоваться для дочерней «Победы» в качестве донорских. Сделка может стать первой подобной в России.

О решениях «Аэрофлота» по пополнению парка — в материале «Ъ» «Детальный план "Победы"».