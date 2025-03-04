Трюдо: США начали торговую войну с Канадой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что власти подали иск во Всемирную торговую организацию из-за введения США повышенных тарифов на канадские товары. Оттава будет пытаться разрешить эту ситуацию по линии трехстороннего договора между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA). Ранее премьер объявил о введении ответных 25-процентных пошлин на американские товары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джастин Трюдо

Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press / AP Джастин Трюдо

Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press / AP

«Теперь я хочу обратиться напрямую к одному конкретному американцу. Дональд, мы в общей сложности работали вместе восемь лет, мы делали большие дела. Мне несвойственно соглашаться с газетой Wall Street Journal, но, Дональд, они указали на то, что, даже несмотря на то, что ты очень умный человек, это очень глупо»,— заявил Джастин Трюдо на пресс-конференции. «Сегодня США начали торговую войну против Канады»,— заметил он. Канадский премьер выразил надежду, что в ближайшее время проведет переговоры с Дональдом Трампом.

В начале февраля президент США подписал указ о введении пошлин в отношении товаров из Мексики, Канады и Китая. Канада добилась отсрочки этой меры, пообещав реализовать план укрепления границы с США стоимостью $1,3 млрд и взять на себя новые обязательства по борьбе с наркоторговлей. Однако во вторник после полуночи (8:00 мск) пошлины вступили в силу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тариф на час».

Лусине Баласян