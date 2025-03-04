Минпросвещения предложило утвердить перечень игрушек для детских садов

Министр просвещения Сергей Кравцов считает необходимым составить перечень игрушек для детских садов и ввести их экспертизу на законодательном уровне. На полках магазинов до сих пор есть игрушки, которые формируют ценности, противоречащие «традиционным», заявил господин Кравцов.

«Мы разрабатываем новую стратегию образования, концепцию, в том числе дошкольного образования. Потому что дошкольный период - один из основных этапов формирования всех основных психологических функций детей. Поэтому нам нужно, как и в школе, перечень тех игрушек, которые будут поставляться в детские сады»,— сказал министр на заседании оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка» (цитата по ТАСС).

Сергей Кравцов напомнил, что в России существует добровольная сертификация игрушек и игр, но этот механизм, по словам министра, недостаточно эффективен. Обязательная экспертиза игрушек необходима, заявил господин Кравцов: «мы в наших магазинах не видим того, что мы хотим видеть».

В январе 2024 года Роскачество разработало ГОСТ для проведения психолого-педагогической экспертизы детских игрушек и определило критерии, по которым будет определяться возможный вред от товаров. К «вредным» игрушкам отнесли, в том числе, те, которые демонстрируют половые отношения и сделаны с использованием бранной лексики. В декабре 2022 года Роскачество определяло, как на психику детей влияют игрушки «Хагги Вагги». Тогда их экспертизой занимался Московский государственный психолого-педагогический университет.

Полина Мотызлевская