Все, что им «Газпром» принес

«Ъ» стали известны подробности антикоррупционного иска Генпрокуратуры, который в отношении бывших менеджеров ПАО «Газпром» и его дочерних структур Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова рассмотрит Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга. По данным надзора, используя служебное положение, они вывели из ПАО и отмыли активы, оцениваемые в 150 млрд руб. Теперь Генпрокуратура требует конфисковать имущество ответчиков, в том числе подконтрольные им компании, а также движимое и недвижимое имущество.

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В иске говорится, что Генпрокуратурой России выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности должностных лиц ПАО «Газпром» и его дочерних структур, выполняющих социально полезные и иные публичные функции. В 1999 году в доверительное управление ПAO было передано OAO «Салаватнефтеоргсинтез» (с 2011 года переименовано в OAO «Газпром нефтехим Салават», с 2016 года — ООО). Общество является крупнейшим нефтехимическим комплексом страны, входит в перечень системообразующих организаций Башкирии, имеет лицензии на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок, хранение ядерных материалов, радиоактивных веществ. Осуществляемая ООО «Газпром нефтехим Салават» деятельность имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В 2003 году контроль над OAO «Салаватнефтеоргсинтез», по данным Генпрокуратуры, установил Кирилл Селезнев, возглавивший совет директоров общества.

Надзор считает, что этого он добился благодаря тому, что с 2002 года занимал должность члена правления — начальника департамента ПAO «Газпром». Это позволило Кириллу Селезневу «оказывать неограниченное влияние на дочерние структуры газового холдинга».

В 2007 году ПAO «Газпром» выкупило контрольный пакет акций OAO «Салаватнефтеоргсинтез» у правительства Башкирии, а к 2012 году нарастило свою долю участия в обществе до 97,93%. В этом же году господин Селезнев включил в состав совета директоров OAO своего однокурсника и близкого друга Алексея Митюшова. По протекции друга Митюшов назначался на руководящие посты в органах управления дочерних предприятий ПAO «Газпром», что было «обусловлено единством преследуемой ими цели по незаконному обогащению за счет государственного имущества».

В частности, с 2003 по 2007 год Алексей Митюшов занимал пост начальника управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз», руководителем которого до 2019 года являлся господин Селезнев. С 2007 по 2012 год господин Митюшов был директором ООО «Газпром энерго» и входил в состав других коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПAO «Газпром».

Замещение указанных должностей позволяло господам Селезневу и Митюшову оказывать неограниченное влияние на административно-хозяйственные процессы и организационно-распорядительные решения «дочек» «Газпрома», получать конфиденциальную информацию об их операционной деятельности, доходах, прибыльности и высоколиквидных активах, потребностях в сфере нефтехимической и газовой промышленности, отмечается в иске. Доступ к этим сведениям давал возможность господам Селезневу и Митюшову выбирать интересующее их имущество из состава ПAO, а потом обращать его в личную собственность или передавать подконтрольным лицам.

Так, к 2011 году господин Митюшов стал владельцем группы предприятий: AO «Салаватнефтехимремстрой», AO «Салаватнефтемаш», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Техцентр», ООО «Ремонтно-механический завод», ООО «Салаватский катализаторный завод», OAO «Подземнефтегаз» и ООО «Ремэнергомонтаж». Эти общества создавались для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават». Затем для сокрытия статуса выгодоприобретателя Митюшов оформил их на подконтрольные юридические лица. При этом ответчик осознавал, что вступает в конфликт интересов и совершает сделки с заинтересованностью. Более того, установила Генпрокуратура, он не вправе был приобретать стратегические общества, поскольку является гражданином Литвы и имеет вид на жительство в Испании.

После этого господа Селезнев и Митюшов, используя свое должностное положение и полномочия, обеспечивали заключение между ООО «Газпром нефтехим Салават» и AO «Салаватнефтехимремстрой», AO «Салаватнефтемаш», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Техцентр», ООО «Ремонтно-механический завод», ООО «Салаватский катализаторный завод», OAO «Подземнефтегаз», ООО «Ремэнергомонтаж» стабильно выгодных для последних контрактов.

Таким образом, ответчики поэтапно и скоординированно обогащались за счет имущества ПAO «Газпром» и государства как его учредителя и основного акционера. Всего они вывели в свою пользу из ООО «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 млрд руб.

Часть этих средств через аффилированный банк «Финсервис» была направлена на счета в Испанию, на Кипр и в Объединенные Арабские Эмираты. Другая легализована путем приобретения высокорентабельных бизнес-структур в России.

В их состав вошли производители нефтегазового оборудования ООО «Новомичуринский катализаторный завод», ООО «М Индустрия», ООО «М Синтез»; производители металлоконструкций ООО «Ферроцинк», ООО «Новые строительные технологии», ООО «Ди Ферро», OОO «Ферроцинк-Дон», ООО «Наши лопатки»; строительные компании ООО «Центр инжиниринга технологий экспертизы», ООО «Ангстрем», AO «Дмитровский завод газобетонных изделий», AO «Монолит-Строительные решения», ООО «Элгад ЗСИ», ООО «Монолит Калуга», ООО «Поритеп HH», ООО «Аэростоун-Дмитров», ООО «Эко-Золопродукт Рязань», ООО «Калькон Калуга», ООО «Стройэнергопроект»; инвестиционные структуры ООО «Корпоративный центр», ООО «Севинвест», ООО «Эко-Золопродукт Инвест», ООО «Эколамелли», ООО «Стратегия», ООО «Балтийская инвестиционная компания».

Все это имущество ответчики внесли в качестве вкладов в закрытые паевые инвестиционные фонды «Наше наследие», «Универсальные инвестиции», «Азимут», «Альянс-М», «Квант», «Финпанорамаклаб», «Скайфолл», находящиеся под управлением ООО «УК "Меркури Капитал Траст"», совершив тем самым легализацию (преобразование) активов, полученных в результате коррупционных деяний, в иное имущество, что влечет его изъятие в казну государства, установил надзор.

Часть коррупционного дохода Алексей Митюшов направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределил среди близких родственников, которые, по данным надзора, были в курсе их «противоправного происхождения».

В свою очередь, ООО «УК "Меркури Капитал Траст"» и родственники ответчиков совершили самостоятельное коррупционное правонарушение, говорится в иске, поскольку не приняли мер по предупреждению коррупции. Они знали и понимали, что переданное им имущество имеет незаконное происхождение, но способствовали господам Митюшову и Селезневу в совершении актов коррупции.

Генпрокуратура требует арестовать, а потом обратить акции и доли ответчиков в десятках предприятий в доход государства. Конфисковать у них, родственников и доверенных лиц множество объектов недвижимости, в том числе коммерческой, машино-места и квартиры в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Среди последних апартаменты в ЖК «Зачатьевский», «Зиларт» и «Квартал на Ленинском». Одна из квартир, указано в иске, имеет площадь 1,8 тыс. кв. м. Кроме того, обращению в доход государства подлежат транспортные средства и корабли ответчиков. МВД, кстати, продолжает розыск их активов.

Отметим, что еще один иск Генпрокуратуры к экс-главе «Газпром энерго» Алексею Митюшову, объявленному в 2023 году в розыск по обвинению в хищениях средств «дочки» «Газпрома», рассматривается в Арбитражном суде Республики Башкортостан. В нем надзор добивается конфискации других активов ответчика на том основании, что ими он владел незаконно, являясь иностранным резидентом.

Получить комментарии ответчиков или их представителей «Ъ» оперативно не удалось.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая