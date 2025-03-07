Все, что им «Газпром» принес
У бывших менеджеров газового концерна конфискуют многомиллиардные активы
«Ъ» стали известны подробности антикоррупционного иска Генпрокуратуры, который в отношении бывших менеджеров ПАО «Газпром» и его дочерних структур Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова рассмотрит Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга. По данным надзора, используя служебное положение, они вывели из ПАО и отмыли активы, оцениваемые в 150 млрд руб. Теперь Генпрокуратура требует конфисковать имущество ответчиков, в том числе подконтрольные им компании, а также движимое и недвижимое имущество.
Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ
В иске говорится, что Генпрокуратурой России выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности должностных лиц ПАО «Газпром» и его дочерних структур, выполняющих социально полезные и иные публичные функции. В 1999 году в доверительное управление ПAO было передано OAO «Салаватнефтеоргсинтез» (с 2011 года переименовано в OAO «Газпром нефтехим Салават», с 2016 года — ООО). Общество является крупнейшим нефтехимическим комплексом страны, входит в перечень системообразующих организаций Башкирии, имеет лицензии на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок, хранение ядерных материалов, радиоактивных веществ. Осуществляемая ООО «Газпром нефтехим Салават» деятельность имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В 2003 году контроль над OAO «Салаватнефтеоргсинтез», по данным Генпрокуратуры, установил Кирилл Селезнев, возглавивший совет директоров общества.
Надзор считает, что этого он добился благодаря тому, что с 2002 года занимал должность члена правления — начальника департамента ПAO «Газпром». Это позволило Кириллу Селезневу «оказывать неограниченное влияние на дочерние структуры газового холдинга».
В 2007 году ПAO «Газпром» выкупило контрольный пакет акций OAO «Салаватнефтеоргсинтез» у правительства Башкирии, а к 2012 году нарастило свою долю участия в обществе до 97,93%. В этом же году господин Селезнев включил в состав совета директоров OAO своего однокурсника и близкого друга Алексея Митюшова. По протекции друга Митюшов назначался на руководящие посты в органах управления дочерних предприятий ПAO «Газпром», что было «обусловлено единством преследуемой ими цели по незаконному обогащению за счет государственного имущества».
В частности, с 2003 по 2007 год Алексей Митюшов занимал пост начальника управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз», руководителем которого до 2019 года являлся господин Селезнев. С 2007 по 2012 год господин Митюшов был директором ООО «Газпром энерго» и входил в состав других коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПAO «Газпром».
Замещение указанных должностей позволяло господам Селезневу и Митюшову оказывать неограниченное влияние на административно-хозяйственные процессы и организационно-распорядительные решения «дочек» «Газпрома», получать конфиденциальную информацию об их операционной деятельности, доходах, прибыльности и высоколиквидных активах, потребностях в сфере нефтехимической и газовой промышленности, отмечается в иске. Доступ к этим сведениям давал возможность господам Селезневу и Митюшову выбирать интересующее их имущество из состава ПAO, а потом обращать его в личную собственность или передавать подконтрольным лицам.
Так, к 2011 году господин Митюшов стал владельцем группы предприятий: AO «Салаватнефтехимремстрой», AO «Салаватнефтемаш», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Техцентр», ООО «Ремонтно-механический завод», ООО «Салаватский катализаторный завод», OAO «Подземнефтегаз» и ООО «Ремэнергомонтаж». Эти общества создавались для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават». Затем для сокрытия статуса выгодоприобретателя Митюшов оформил их на подконтрольные юридические лица. При этом ответчик осознавал, что вступает в конфликт интересов и совершает сделки с заинтересованностью. Более того, установила Генпрокуратура, он не вправе был приобретать стратегические общества, поскольку является гражданином Литвы и имеет вид на жительство в Испании.
После этого господа Селезнев и Митюшов, используя свое должностное положение и полномочия, обеспечивали заключение между ООО «Газпром нефтехим Салават» и AO «Салаватнефтехимремстрой», AO «Салаватнефтемаш», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Техцентр», ООО «Ремонтно-механический завод», ООО «Салаватский катализаторный завод», OAO «Подземнефтегаз», ООО «Ремэнергомонтаж» стабильно выгодных для последних контрактов.
Таким образом, ответчики поэтапно и скоординированно обогащались за счет имущества ПAO «Газпром» и государства как его учредителя и основного акционера. Всего они вывели в свою пользу из ООО «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 млрд руб.
Часть этих средств через аффилированный банк «Финсервис» была направлена на счета в Испанию, на Кипр и в Объединенные Арабские Эмираты. Другая легализована путем приобретения высокорентабельных бизнес-структур в России.
В их состав вошли производители нефтегазового оборудования ООО «Новомичуринский катализаторный завод», ООО «М Индустрия», ООО «М Синтез»; производители металлоконструкций ООО «Ферроцинк», ООО «Новые строительные технологии», ООО «Ди Ферро», OОO «Ферроцинк-Дон», ООО «Наши лопатки»; строительные компании ООО «Центр инжиниринга технологий экспертизы», ООО «Ангстрем», AO «Дмитровский завод газобетонных изделий», AO «Монолит-Строительные решения», ООО «Элгад ЗСИ», ООО «Монолит Калуга», ООО «Поритеп HH», ООО «Аэростоун-Дмитров», ООО «Эко-Золопродукт Рязань», ООО «Калькон Калуга», ООО «Стройэнергопроект»; инвестиционные структуры ООО «Корпоративный центр», ООО «Севинвест», ООО «Эко-Золопродукт Инвест», ООО «Эколамелли», ООО «Стратегия», ООО «Балтийская инвестиционная компания».
Все это имущество ответчики внесли в качестве вкладов в закрытые паевые инвестиционные фонды «Наше наследие», «Универсальные инвестиции», «Азимут», «Альянс-М», «Квант», «Финпанорамаклаб», «Скайфолл», находящиеся под управлением ООО «УК "Меркури Капитал Траст"», совершив тем самым легализацию (преобразование) активов, полученных в результате коррупционных деяний, в иное имущество, что влечет его изъятие в казну государства, установил надзор.
Часть коррупционного дохода Алексей Митюшов направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределил среди близких родственников, которые, по данным надзора, были в курсе их «противоправного происхождения».
В свою очередь, ООО «УК "Меркури Капитал Траст"» и родственники ответчиков совершили самостоятельное коррупционное правонарушение, говорится в иске, поскольку не приняли мер по предупреждению коррупции. Они знали и понимали, что переданное им имущество имеет незаконное происхождение, но способствовали господам Митюшову и Селезневу в совершении актов коррупции.
Генпрокуратура требует арестовать, а потом обратить акции и доли ответчиков в десятках предприятий в доход государства. Конфисковать у них, родственников и доверенных лиц множество объектов недвижимости, в том числе коммерческой, машино-места и квартиры в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Среди последних апартаменты в ЖК «Зачатьевский», «Зиларт» и «Квартал на Ленинском». Одна из квартир, указано в иске, имеет площадь 1,8 тыс. кв. м. Кроме того, обращению в доход государства подлежат транспортные средства и корабли ответчиков. МВД, кстати, продолжает розыск их активов.
Отметим, что еще один иск Генпрокуратуры к экс-главе «Газпром энерго» Алексею Митюшову, объявленному в 2023 году в розыск по обвинению в хищениях средств «дочки» «Газпрома», рассматривается в Арбитражном суде Республики Башкортостан. В нем надзор добивается конфискации других активов ответчика на том основании, что ими он владел незаконно, являясь иностранным резидентом.
Получить комментарии ответчиков или их представителей «Ъ» оперативно не удалось.