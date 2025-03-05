Вымпелспор

«Вымпелком» добился отмены в суде решения ФНС о доначислении 177,2 млн руб. налога на прибыль в рамках проверки по трансфертному ценообразованию (ТЦО). Такая форма контроля касается крупных налогоплательщиков и призвана пресечь перевод дохода группы компаний в юрисдикцию с более низкими налогами. До сих пор бизнесу еще ни разу не удавалось одержать победу в судах по таким делам. Однако, отмечают юристы, к настоящему времени регулирование поменялось и сроки ТЦО-проверки удлинены, что ухудшило положение налогоплательщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Вымпелком» отстоял доначисление налога на прибыль на круглую сумму

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ «Вымпелком» отстоял доначисление налога на прибыль на круглую сумму

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы опубликовал решение по спору из-за налоговых доначислений «Вымпелкому» в рамках контроля трансфертного ценообразования. Претензии касались контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами — российским «Вымпелкомом» и голландской Veon Wholesale Services B.V. (VWS) — по оказанию услуг на сумму 1,6 млрд руб.

Контролируемые сделки совершаются между взаимозависимыми и приравненными к ним лицами, у которых есть возможность влиять на условия сделок. Об их совершении нужно уведомлять ФНС, которая может назначить проверку. Срок для такой проверки в то время, к которому относятся события вокруг «Вымпелкома», устанавливался в два года с момента извещения о сделке. С 26 марта 2024 года порядок изменен: срок извещения больше не играет роли, проверке подлежат все контролируемые сделки, совершенные за три года до года назначения проверки.

Разбирательства развернулись вокруг договоров 2017 года, о совершении которых «Вымпелком» уведомил ФНС в мае 2018 года. В октябре того же года оператор направил уточненное уведомление, в котором исправил номера договоров и добавил еще одну сделку. ФНС назначила ТЦО-проверку только в декабре 2020 года, а завершилась она в конце 2023-го. По ее итогам налоговики посчитали, что сделки были совершены на нерыночных условиях, что стало причиной доначисления «Вымпелкому» 177,2 млн руб. налога на прибыль.

Незаконная проверка — незаконное доначисление

Оператор связи сначала оспорил сам акт о назначении проверки, который вынесен за пределами двухлетнего срока с даты получения ФНС первого уведомления о сделках. Но арбитражные суды поддержали налоговую службу, отсчитав срок от второго уведомления. В этом деле «Вымпелком» дошел до Конституционного суда РФ (КС), который в июле 2023 года признал норму неконституционной, постановив внести изменения в закон и обязав арбитражные суды рассмотреть спор с ФНС заново. До внесения поправок КС предписал отсчитывать срок с того уведомления, которое содержало значимые для проверки сведения (см. “Ъ” от 26 марта 2024 года). После этого арбитражные суды признали акт о назначении ТЦО-проверки незаконным из-за пропуска двухлетнего срока.

Затем «Вымпелком» оспорил уже решение ФНС по итогам проверки, которым компанию обязали доплатить в бюджет 177 млн руб. Логика компании заключалась в том, что раз само назначение налоговой проверки незаконно, то незаконны и доначисления по итогам ее проведения. Налоговики в суде возражали, заявляя, что одно от другого не зависит и эти акты друг на друга не влияют. Кроме того, ФНС указывала, что «налогоплательщик активно участвовал в рассмотрении материалов проверки, представлял свою правовую позицию, возражения», то есть подтверждал ее обоснованность.

Арбитражный суд Москвы в итоге согласился с доводами бизнеса, заключив, что «решение, вынесенное по результатам незаконной проверки, не может быть законным и не должно влечь доначисления налога».

Старший партнер юрфирмы «Пепеляев Групп» Рустем Ахметшин, представлявший интересы «Вымпелкома» в суде, назвал решение суда «справедливым и совершенно законным». «Для бизнеса важна определенность в отношении сроков, продолжительности и глубины проверки, и суд это подтвердил»,— заявил “Ъ” господин Ахметшин. Он полагает, что «в вышестоящих инстанциях это решение будет поддержано».

В ФНС не ответили на запрос “Ъ”.

Сделки на спецконтроле

Решение суда по делу «Вымпелкома» уникально, поскольку это первая в практике отмена результатов ТЦО-проверки ФНС из-за пропуска срока, указывает партнер юрфирмы Taxology Алексей Артюх. Обычно подобные нарушения исправляются налоговыми органами еще на досудебной стадии, подтверждает старший налоговый консультант Tax Compliance Федор Петрик.

133,43 миллиарда рублей налога на прибыль доначислено бизнесу по итогам мероприятий налогового контроля за 2024 год, по данным ФНС

Господин Артюх поясняет, что «ТЦО-проверки — отдельная форма контроля, проводимая центральным аппаратом ФНС, а не территориальными органами». Такой порядок неслучаен. Дело в том, что в ходе ТЦО-проверок применяются «специальные методы определения цен и различных корректировок, все это требует высокой квалификации инспектора и наличия у него соответствующего опыта», объясняет руководитель налоговой практики юридической компании ЭБР Игорь Грибков. По существу же это контроль за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами из разных юрисдикций.

Причем внимания ФНС удостаиваются только крупные соглашения, цена которых составляет как минимум 120 млн руб., уточняет господин Грибков. Всего за год, по словам Алексея Артюха, подобных проверок назначается немного, обычно несколько десятков. Ранее такая форма контроля и доначисления по итогам проверок встречалась в отношении компаний, совершающих сделки с зерновыми, нефтью, металлами и минудобрениями, рассказывают юристы.

Большинство ТЦО-проверок и споров «в публичное поле не попадают, поскольку обычно речь идет о внешнеторговых контрактах и чувствительной информации по торговле экспортными товарами», замечает Алексей Артюх.

В этом же деле налоговики «обвинили "Вымпелком" в манипулировании ценами на услуги иностранной взаимозависимой компании для скрытого вывода прибыли из РФ и снижения размера налога на прибыль к уплате», объясняет суть претензий господин Петрик. Оператор оспорил решение ФНС, сославшись в том числе на нарушение срока назначения проверки, хотя он в большинстве случаев «хорошо контролируется внутри системы налоговых органов», указывает Игорь Грибков.

Принципиальный прецедент

Юристы уверены, что ФНС подаст апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы. При этом, по мнению Алексея Артюха, позиция первой инстанции, скорее всего, устоит в вышестоящих судах, поскольку «есть консенсус, что если проверка назначена неправомерно, то последующие действия и решения являются недействительными».

Однако Федор Петрик и Игорь Грибков видят вероятность отмены решения, вынесенного в пользу «Вымпелкома», в апелляции или кассации. «Спор продолжается уже очень значительное время, и ФНС занимает принципиальную позицию, чтобы отстоять уже сформированное доначисление налога», а отмена по процессуальному основанию «фактически аннулирует все затраченные ведомством ресурсы» на проведение проверки и обоснование своих доводов, указывает господин Петрик.

Дело «Вымпелкома» имеет значение не только для самого оператора — его обращение в КС повлекло последствия в виде поправок в Налоговый кодекс, которые с 26 марта 2024 года убрали двухлетнее ограничение срока для ТЦО-проверок (см. “Ъ” от 17 января 2024 года). Теперь под ТЦО-контроль попадают сделки компании, совершенные в течение трех лет, предшествующих году назначения проверки. Эти изменения, констатирует Игорь Грибков, «не приводят к улучшению положения бизнеса». Более того, на практике это породило очередную коллизию. Компании, у которых уже истекал старый двухлетний срок, замечает господин Ахметшин, «все же попали под проверку, ведь новый срок намного длиннее».

Ян Назаренко, Анна Занина