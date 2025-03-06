Президент Франции выступил с вечерним телеобращением к нации, говоря об угрожающих Европе опасностях в контексте войны на Украине. На этой неделе США под руководством Дональда Трампа приостановили американскую помощь Киеву, что заставило Эмманюэля Макрона, как и других руководителей европейских стран, осознать и донести до слушателей мысль: «Мы вступаем в новую эпоху». Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Louise Delmotte / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Louise Delmotte / AP

Президент Франции заявил, что введение санкций против России после начала ею военных действий на Украине было единственно верным решением. «С первого дня мы решили поддержать Украину и ввести санкции против России. И мы поступили правильно»,— отметил он.

Эмманюэль Макрон предупредил, что Россия стремится превратить конфликт в глобальный: «Она привлекла северокорейских солдат, использует иранское вооружение, одновременно помогая этим странам наращивать военный потенциал. Россия Путина нарушает европейские границы, атакует своих оппозиционеров, манипулирует выборами, организует кибератаки, ведет кампании постоянной дезинформации в социальных сетях».

Угроза, по его мнению, будет только нарастать.

«К 2030 году Россия планирует увеличить свою армию еще на 3 тыс. танков и 300 истребителей. Кто может поверить, что Россия остановится на Украине?» — задал риторический вопрос президент. «В мире, полном опасностей, оставаться наблюдателем — безумие»,— предупредил он.

«Мы вступаем в новую эпоху»,— заявил Эмманюэль Макрон, признав, что «Россия стала угрозой для Франции и для Европы». Ситуация в мире тревожная: «Война на Украине, унесшая жизни почти миллиона человек и оставившая столько же раненых, продолжается с той же интенсивностью. Наши союзники Соединенные Штаты все меньше поддерживают Украину и заставляют сомневаться в будущем».

Эмманюэль Макрон упомянул о заседании Совета Европы, которое состоится завтра в Брюсселе, в контексте объявления Еврокомиссией плана по перевооружению Европы на сумму €800 млрд. На предстоящем саммите «будут приняты несколько решений», включая совместное финансирование закупки танков и самолетов, произведенных в Европе. «Я соберу представителей оборонной промышленности в ближайшие дни»,— пообещал Макрон.

«Европа обороны, которую мы отстаиваем уже восемь лет, становится реальностью. Европейские страны становятся более готовыми защищать и охранять себя»,— отметил президент. Похвалив сотрудничество с Германией, Польшей и Данией, он напомнил: «У нас самая эффективная армия в Европе, и благодаря решениям, принятым нашими предшественниками после Второй мировой войны, мы обладаем возможностями ядерного сдерживания. Это защищает нас гораздо лучше, чем наших соседей»,— подчеркнул он.

Тему ядерного сдерживания президент Франции затронул особо.

«Я верю, что Соединенные Штаты останутся на нашей стороне»,— сказал он, но предупредил, что дело может повернуться иным образом и Европа должна будет защищаться в одиночестве. У европейцев должен появиться общий «атомный зонтик», чтобы у потенциального агрессора не было соблазна нападать на более слабые страны, отрывая куски от европейского сообщества. На европейском континенте две страны обладают ядерным оружием: Франция и Великобритания, которые в совокупности имеют более 500 ядерных боеголовок. Германия уже выразила желание обсуждать «разделение» этих возможностей, о чем заявил будущий канцлер Фридрих Мерц. Эмманюэль Макрон разделяет эту позицию.

«Мы соберем на следующей неделе глав государств стран, которые хотят участвовать в установлении прочного мира»,— добавил президент, подчеркнув: «Мы подготовили план совместно с украинцами и рядом других европейских партнеров, который я представил в США 15 дней назад». Он также отметил, что «путь к миру не может проходить без Украины. Мир не может означать капитуляцию Украины».

Когда мир будет заключен, президент считает необходимым послать европейские силы на территорию Украины.

Понятно, что тем самым они не только смогут поддерживать мир, но и будут в известном смысле гарантами (президент поостерегся произнести слово «заложники») того, что Россия не станет снова нарушать договоренности, как она, по мнению Макрона, поступала после первой волны конфликта в 2014 году. На следующей неделе Франция примет в Париже начальников генеральных штабов стран, готовых участвовать в установлении мира на Украине.

«Будет мир на Украине достигнут быстро или нет, европейские страны должны быть способны лучше защищаться и предотвращать новые угрозы,— подчеркнул Макрон.— Мы должны усилить свою оборону. Мы остаемся приверженными НАТО, но должны укреплять свою независимость. Будущее Европы не должно решаться в Вашингтоне и Москве».

Когда-то Уинстон Черчилль в преддверии войны с нацистской Германией обращался к соотечественникам: «Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота». Сегодня вечером президент Макрон пообещал французам тяжелую работу, повышение военных расходов и попросил от них больше патриотизма в поддержке европейских усилий. Разве что крови он пообещал таким образом избежать.

Алексей Тарханов