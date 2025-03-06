На арест матери приглашаются дети

Как стало известно “Ъ”, уголовное дело в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины Копайгородской пополнилось еще четырьмя эпизодами. Следственный департамент МВД намерен вменить в вину экс-градоначальнику получение взяток от двух крупных сочинских застройщиков, а его супруге — посредничество в этом. Госпоже Копайгородской также планируется инкриминировать оказание давления на двух свидетелей. Данный факт послужил основанием для изменения ей Мещанским судом меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд решил заключить госпожу Копайгородскую в СИЗО до 17 мая

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Суд решил заключить госпожу Копайгородскую в СИЗО до 17 мая

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В деле супругов Копайгородских множатся эпизоды

По данным “Ъ”, два новых коррупционных эпизода в уголовном деле в отношении Алексея и Янины Копайгородских появились еще 25 февраля этого года. К этому времени следователи выявили факт получения экс-мэром взяток от двух крупных сочинских застройщиков. По сведениям источников “Ъ”, речь идет о выделении бизнесменами денег в размере от 2 млн до 5 млн руб. ежемесячно в так называемые внебюджетные фонды, из которых оплачивались встречи главы города с VIP-гостями, а именно их проживание в дорогостоящих гостиницах и шале, посещение ресторанов, аренда машин и яхт.

По данным “Ъ”, бизнесмены были освобождены от уголовной ответственности за дачу взяток (ст. 291 УК РФ), так как рассказали о фактах коррупции и оказали содействие в расследовании преступлений.

Действия же Алексея Копайгородского следствие квалифицировало по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), заподозрив его супругу Янину Копайгородскую в посредничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В отношении последней также возбудили дела о принуждении двух свидетелей к даче заведомо ложных показаний (ч. 2 ст. 309 УК РФ). Все дела объединили в одно производство с основным. МВД вместо СКР расследует дело по решению Генпрокуратуры.

Как ранее писал “Ъ”, в рамках дела Алексей Копайгородский 25 сентября 2024 года был заключен в СИЗО, а его жена Янина Копайгородская 3 ноября отправилась под домашний арест. Обоих обвинили в присвоении двух земельных участков в Сочи (ч. 4 ст. 160 УК РФ; до десяти лет лишения свободы). Первоначально следствие оценивало причиненный администрации города ущерб в 3,7 млн руб. Однако, как стало известно “Ъ”, в настоящее время сумма ущерба увеличена до 25 млн руб. Позже Алексею Копайгородскому добавили обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в виде четырех квартир от местного предпринимателя Арсена Мкртчяна. Недвижимость, по версии следствия, была куплена по заниженной цене, а выгода градоначальника составила 43 млн руб. Его супруге вменили в вину посредничество в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Фигуранты вину не признали.

Стоит отметить, что обвинения по новым эпизодам взяточничества и оказания давления на свидетелей фигурантам пока не предъявлены, но это лишь вопрос времени.

При этом госпожу Копайгородскую осуществляющие оперативное сопровождение дела сотрудники ФСБ уличили в нарушении условий домашнего ареста, которое, как они утверждают, как раз и вылилось в давление на свидетелей. По данным спецслужбы, в нарушение запретов, установленных судом на общение с лицами, проходящими по уголовному делу, госпожа Копайгородская принуждала их «к даче ложных показаний», «угрожая убийством и причинением вреда здоровью». Следствие сочло, что таким образом Янина Копайгородская хотела получить выгодные для нее показания, помешав расследованию. Впрочем, сама она, как заявили ее адвокаты, данный факт категорически отрицает и считает новые подозрения в ее адрес надуманными.

Арест в закрытом режиме

Заседание, связанное с изменением Янине Копайгородской меры пресечения, в Мещанском суде Москвы вылилось в настоящую драму. Дело в том, что под домашний арест в квартире на Цветном бульваре в Москве супругу экс-мэра Сочи поместили осенью прошлого года с учетом того, что она является матерью пятерых детей, трое их которых — малолетние. 24-летнего сына госпожи Копайгородской ранее допросили как свидетеля, общаться ему с матерью запретили.

Поэтому, когда оперативники приехали за госпожой Копайгородской утром 6 марта, оказалось, что оставить малышей ей дома не с кем.

Поэтому 15-летняя дочь обвиняемой приехала в суд вместе с трехлетней сестрой, а также братом и сестрой двойняшками, которым исполнилось один год и десять месяцев.

«Я попросила за ними присмотреть соседку, но у нее мать парализована»,— посетовала госпожа Копайгородская, пока ждали начала слушания. Обвиняемая также делилась опасениями, что в случае ее заключения в СИЗО детей заберут в детский дом.

Само слушание, назначенное на половину одиннадцатого утра, стартовало с опозданием на два часа и прошло в закрытом режиме для сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса. В ходе него, по данным “Ъ”, прокурор поддержала просьбу следователя об изменении госпоже Копайгородской меры пресечения, отметив, что фигурантка, находясь под домашним арестом, должных выводов не сделала и активно противодействовала расследованию.

В свою очередь, трое защитников обвиняемой заявили о бездоказательности утверждения следствия о нарушении их подзащитной домашнего ареста, назвав их огульными.

При этом они утверждали, что с одним из свидетелей Янина Копайгородская общалась еще до предъявления ей официального обвинения, а со вторым вообще лично не контактировала. При этом, по мнению защитников, не доказано, что общение с последним ее помощника, записанное на диктофон, происходило с ее ведома и с ее подачи.

Адвокаты апеллировали к тому, что их клиентка строго соблюдала избранную ей меру пресечения и согласовывала все поездки вне дома со следователем. Они просили оставить госпожу Копайгородскую дома, чтобы та могла заботиться о своих малолетних детях. О том же просила и сама фигурантка, отрицавшая контакты со свидетелями. Она расценила ходатайство следствия как попытку оказать давление на ее мужа. Однако суд просьбу следствия удовлетворил, отправив госпожу Копайгородскую в СИЗО до 17 мая. Ее адвокат Елизавета Меткина заявила, что защита обжалует принятое решение, но от дальнейших комментариев отказалась.

Мария Локотецкая