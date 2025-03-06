Виктор Орбан — один в поле не воин

Итоги саммита лидеров стран Евросоюза, который прошел в Брюсселе в четверг, оказались неоднозначными. После нескольких часов обсуждений главы государств и правительств сумели в общих чертах согласовать амбициозный план по укреплению обороноспособности Европы, предложенный на этой неделе главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пусть даже некоторые его детали устраивали не всех. А вот стремление и дальше оказывать военную помощь Украине, чьего президента Владимира Зеленского в Брюсселе встретили крайне тепло, разделили не все. Противником отправки военной помощи Киеву оказался премьер Венгрии Виктор Орбан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовка к экстренному саммиту стран-членов ЕС

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Подготовка к экстренному саммиту стран-членов ЕС

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Риторический разогрев

То, что встреча лидеров стран Евросоюза окажется не из простых, было ясно уже из самого определения — экстренный саммит. В преддверии мероприятия лидеры не скрывали озабоченности. Европа столкнулась с «явной и реальной опасностью в масштабах, которых никто из нас не видел в своей взрослой жизни»,— заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Это «определяющий момент для Украины и европейской безопасности», поддержал ее алармизм председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Но больше всех отличился глава Елисейского дворца Эмманюэль Макрон. «Мир больше не может быть гарантирован... Российская угроза касается Украины и затрагивает Европу»,— сказал в телеобращении в среду вечером президент Франции и добавил, что Россия «стала угрозой для Франции и Европы» на годы вперед. И в знак того, что он готов решительно защищать от пресловутой «российской угрозы» не только свою страну, президент Пятой республики заявил, что Франция открыта для обсуждения использования ее ядерного арсенала для защиты европейских партнеров.

Воинственная речь господина Макрона не осталась незамеченной в Москве. В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова французского лидера «крайне конфронтационными». «Вряд ли его (речь.— “Ъ”) можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Франция больше думает о войне»,— сказал он. А в российском МИДе сочли, что в выступлении Эмманюэля Макрона «отчетливо звучат нотки ядерного шантажа» и видны «амбиции Парижа стать ядерным патроном всей Европы». «Стоит ли говорить, что это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников»,— отметили на Смоленской площади, пообещав учесть слова президента Франции в российском оборонном планировании.

Сначала себе

Между тем на саммите 6 марта лидеры ЕС решили сконцентрироваться не на идее Эмманюэля Макрона про расширение французского ядерного «зонтика» на всю Европу (хотя эта тема, конечно, обсуждалась в кулуарах), а на инициативе Урсулы фон дер Ляйен ReArm Europe («Перевооружить Европу»), представленной ею во вторник.

Этот амбициозный план стоимостью €800 млрд включил в себя, в частности, идею привлечения кредита на сумму €150 млрд на производство оружия для Украины и укрепление военного потенциала самих стран ЕС. Один из ключевых пунктов — серьезная либерализация фискальных правил, чтобы страны-члены блока взяли на себя дополнительные расходы на оборону, не подвергаясь штрафам со стороны Еврокомиссии за нарушение норм бюджетной дисциплины ЕС.

Несмотря на свою кажущуюся стройность, этот план загодя вызвал много вопросов и недовольства. Если Италия и Испания, страны с большой задолженностью, порадовались законной возможности тратить больше без нужды втискиваться в нормы бюджетной дисциплины ЕС (в чем их поддержала некогда экономная Германия), то многие другие остались недовольны, что ради обороны ЕС вознамерился сэкономить, в частности, на программе развития отсталых регионов ЕС. Австрия, Швеция, Нидерланды и в меньшей степени Дания не проявили особого желания переигрывать правила расходования средств ЕС.

Некоторым не понравился сам факт передачи в руки Брюсселя большинства полномочий в сфере обороны. Первым открыто об этом заявил, что неудивительно, Виктор Орбан.

«Мы можем не соглашаться с модальностями мира, но мы согласны с тем, что должны укреплять обороноспособность европейских стран, и эти усилия должны расширять возможности государств-членов, а не брюссельских бюрократов»,— заметил венгерский премьер.

Тем не менее после нескольких часов обсуждений лидеры ЕС сумели согласовать план повышения обороноспособности Европы, предложенный Еврокомиссией.

В итоговом заявлении блок постановил выделить новые средства «при обеспечении устойчивости долга, чтобы способствовать значительным расходам на оборону на национальном уровне во всех государствах-членах»,

призвал Еврокомиссию «предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС, в том числе с помощью дополнительных возможностей и стимулов, предлагаемых всем государствам-членам».

Все без одного

Вслед за этим, уже ближе к восьми вечера по европейскому времени, политики перешли к обсуждению второй злободневной темы — как заменить европейскими силами военную и разведывательную поддержку, которую Украине оказывали Штаты и которую президент Дональд Трамп теперь заморозил.

Для демонстрации неизменности европейской поддержки Киева в столицу ЕС пригласили украинского лидера Владимира Зеленского, который изначально планировал участвовать во встрече виртуально. «Мы очень благодарны, что мы не одиноки. И это не просто слова. Мы это чувствуем»,— первым делом заявил, оказавшись в Брюсселе, украинский президент, которого менее недели назад в Штатах назвали «неблагодарным».

Впрочем, что конкретно пообещали Владимиру Зеленскому в ЕС в ходе полуторачасового обмена мнениями за рабочим обедом, пока осталось неясным.

Но общие заявления господина Зеленского по итогам встреч оказались весьма позитивными. «Мы скоординировали наши позиции и дальнейшие шаги»,— написал он в соцсети X и добавил, что существует «четкое общее видение» того, что можно достичь прочного мира через сотрудничество со Штатами. К слову, в четверг вечером появилась информация, что уже 12 марта в Эр-Рияде пройдет встреча представителей администрации Трампа с украинскими чиновниками, включая главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Согласно данным Кильского института мировой экономики, с начала войны и до конца прошлого года Европа выделила Украине чуть менее €62 млрд в качестве военной помощи, то есть почти столько же, сколько и Штаты — €64 млрд (пусть Дональд Трамп и твердит о неких $350 млрд). И как не раз утверждали западные эксперты, вместе европейские державы могли бы потянуть «счет» вместо американцев. Но при условии достаточной политической воли.

А ее в достатке нашлось далеко не у всех. Главным противником продолжения военной помощи Украине по традиции выступил Виктор Орбан, ранее заявивший, что «продолжение войны на Украине плохо, опасно и является ошибкой». Более того, он загодя пригрозил не подписывать итоговое заявление лидеров ЕС по Украине. В этой связи на каком-то этапе у его коллег возникла идея выпустить заявление с подписями всех, кроме одного лидеров ЕС, причем — раз уж согласие господина Орбана не нужно — включить в него формулировку с поддержкой вступления Украины в ЕС.

В итоге Виктор Орбан, как и обещал, не стал подписываться под выводами ЕС об отправке военной помощи в Украину.

Палки в колеса общеевропейскому единству, помимо премьера Венгрии, грозился вставить и его словацкий коллега Роберт Фицо, обещавший выступить против увеличения расходов на оборону и на поддержку Киева. Он требовал, чтобы на саммите в четверг была упомянута необходимость возобновления транзита российского газа через Украину, который Киев остановил в этом году. Но тут, по данным Politico, европейские лидеры решили уступить: в обмен на согласие по совместному заявлению в него, по настоянию господина Фицо, добавили пункт, поддерживающий требования этой страны к Украине возобновить прокачку российского газа.

Наталия Портякова