Сегодня гонконгский инвестфонд CK Hutchison сообщил о продаже консорциуму инвесторов во главе с американским фондом BlackRock 90% доли в портовой инфраструктуре Панамского канала (Panama Ports Company, PPC), а также 80% в компании Hutchison Port Holdings (HPH), которая владеет и управляет 43 морскими портами в 23 странах мира.

Сумма сделки составила $22,8 млрд. Управлять портовыми активами CK Hutchison будет специальное инфраструктурное подразделение BlackRock под названием Global Infrastructure Partners (GIP), а также швейцарский фонд Terminal Investment. Некоторые СМИ расценили эту сделку как «победу Дональда Трампа», который заявлял, что «Панамским каналом управляет Китай», и пообещал «вернуть нам канал, иначе произойдет что-то очень значительное».

Американский фонд BlackRock является одним из крупнейших частных инвестфондов в мире. Он был основан в 1988 году, сейчас под его управлением находятся активы на общую сумму около $11,5 трлн. Штаб-квартира фонда находится в Нью-Йорке, у фонда есть 70 представительств в 30 странах мира, фонд обслуживает клиентов примерно в 100 странах мира. Фонд активно спонсирует различные инициативы членов как Демократической, так и Республиканской партии США, раскрывая соответствующую информацию в рамках американского законодательства.

Евгений Хвостик