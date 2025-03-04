Минздрав: 25% россиян страдает ожирением

Распространенность ожирения в России среди взрослого населения составляет 24,6%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он указал, что ожирение особенно опасно для детей в возрасте 7–11 лет, доля этой категории составляет почти 33%. Его слова приводит «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Выступая на форуме «Женщины за здоровое общество», господин Мурашко отметил, что среди мужчин показатель составляет 20,6%, среди женщин — 27,4%.

В сентябре 2024 года Михаил Мурашко сообщал, что в России ожирением страдают около 40 млн человек (по состоянию на начало 2025 года численность населения в РФ составляет 146 028 млн). По данным Росстата, наибольший рост числа страдающих ожирением летом 2024 года фиксировался в возрастной группе 15–17 лет (3683 случая на 100 тыс. населения в 2023 году).

Полина Мотызлевская